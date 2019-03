¿Sin tiempo para hacer la colada? Hazla desde tu teléfono

Cambiar la funda del nórdico es algo que ni en Ikea han conseguido hacer sencillo. Todos acabamos poniendo posturas imposibles para lograr que quede a la perfección en lo que para algunos es su única ración de ejercicio semanal o quincenal.

Pero hay algo mucho peor que esto: tener que llevarla a una tintorería para que la laven en seco o, si tiramos por lo económico, esperar pacientemente en un autolavado automático de esos que están proliferando en los últimos años (si es con wifi mejor, gracias). Eso si no contamos con unos padres salvadores que tengan una lavadora con más capacidad de carga que la nuestra. Pero, en todos los casos, el viajecito no nos lo quita nadie.

En Silicon Valley hay una horda de start ups que han desarrollado lo que llaman 'moms apps'. Es decir, apps que reemplazan lo que te hacía tu madre de pequeño. El término es desafortunado y machista, pero sirve para hacernos una idea a la que se refieren. Son apps para que te hagan la compra, contactar con cocineros o limpiadores de hogar, e incluso con quien te haga la colada o te planche.

En Europa y en España nos hemos apuntado a esta moda, que en principio está dirigida a personas que trabajan un porrón de horas, tienen un nivel medio-alto de ingresos y no tienen tiempo para ocuparse de los asuntos domésticos. Después del aterrizaje de las apps que te hacen y llevan la compra a casa llegan las que quieren ponerte más fácil el trámite de tu colada semanal.

Así, por ejemplo, existe Washrocks (Android / iOS) que está, de momento, operativa en Madrid y Barcelona y te ofrece unos horarios de recogida muy flexibles: desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Cobran diez euros por cada cinco kilos de ropa lavados y doblados, con envío de recogida y devolución y bolsa para guardar la ropa incluidos. El servicio de planchado va aparte.

El gran punto a favor no sólo es que no tengas que quedarte mirando centrifugar a tu lavadora, que puede ser relajante para algunos pero no para los que les faltan horas a su día. También es un plus que puedas programar el envío a domicilio con sólo dos horas de antelación y seguir el pedido en tiempo real. Es decir, que prometen que la hora larga que no te pasas hipnotizando esperando el programa eterno de tu máquina de lavar tampoco la pierdes esperando en balde al mensajero.

Para los escépticos de que no se puede hacer la colada desde el móvil ofrecen el primer lavado gratis (hasta mil pedidos), así que por probar que no quede.

Mr Jeff (Android / iOS) es otra opción para madrileños y valencianos con dinero suficiente y poco tiempo para labores de lavado y planchado, ofreciendo también atención al cliente por WhatsApp y teléfono. Se pueden seleccionar a través las prendas a lavar o planchar o también por packs de peso o cantidad de prendas entregadas.

El punto negativo de las dos apps es el pequeño ámbito geográfico que cubren por el momento. Para servicios similares en otras ciudades hay que recurrir a la cadena de lavanderías y tintorerías Pressto (Android / iOS), que también ofrece servicio a domicilio. Se pueden incluir, además, arreglo de prendas o limpieza de calzado.

Ha llegado la hora de olvidarse un poco la lavadora y la plancha. Aunque todavía sea demasiado pronto para desterrar este electrodoméstico de nuestras casas, tal y como hacen muchos hogares de EEUU.