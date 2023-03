Spotify revoluciona su aspecto con una nueva interfaz

Hemos conocido muchas novedades sobre Spotify en los últimos meses, algunas tan sutiles como la actualización y fusión del botón del corazón, que ahora es un signo de suma que tiene súper poderes. Pero ahora llegan cambios de más calado a la aplicación, tal y como podemos comprobar en la última entrada del blog de la compañía, donde ha anunciado oficialmente una nueva pantalla de inicio para Spotify, mucho más completa y con un aspecto diferente. Se trata de una nueva vista previa que nos ofrece una forma diferente de acceder a nuevos contenidos, con un aspecto mas social y menos encorsetado.

Así es la nueva “Home” de Spotify

La verdadera novedad de esta actualización son las vistas previas, que cambian en gran medida lo que podemos ver en la app cuando la iniciamos, y cómo esta nos invita a conocer nuevos contenidos tanto de audio como visuales. Y todo a partir de unas vistas que podemos elegir desde la pantalla de inicio, ya sea pulsando sobre la tarjeta de música o sobre la de podcast y espectáculos. Al pulsar sobre cada una de ellas pasamos a algo así como un feed, similar al de las redes sociales, donde podemos ver las vistas previas de distintos contenidos, así como otros que se muestran en forma de Storie, como podemos ver en Instagram o en los estados de WhatsApp.

De esta manera, con las vistas previas, la aplicación tiene un aspecto mucho más visual, y no se limita a mostrar listados de discos, tanto en vista de lista como de cuadrícula, sino que todo el contenido se muestra ahora de una forma dinámica. Incluso en este feed, si estamos viendo contenidos con vídeo integrado, este se reproducirá cuando pasamos sobre él. Al final la interfaz es mucho más visual, algo que no obstante no está gustando a todos los usuarios de la app de música. En total tenemos tres feeds, siempre en base a la disponibilidad de cada país, el de música, el de los podcast y también uno para audiolibros.

Y a todas estas novedades hay que sumar el DJ, el asistente basado en inteligencia artificial, que nos ofrece la experiencia de una auténtica radio, con locutor y todo, que nos ofrece la posibilidad de conocer el por qué de lo que estamos escuchando, aunque esta funcionalidad de momento solo está disponible en Estados Unidos y Canadá para los usuarios premium. Las nuevas vistas previas ya están llegando a los usuarios, tanto Premium como gratuitos, tanto en la app para iOS como para Android en todo el mundo, en el caso de los audiolibros todavía no están disponibles para España, pero sí en Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, entendemos que de momento se limita al contenido de habla inglesa. Sin duda un gran cambio para la interfaz de Spotify que probablemente no guste a todos por igual, pero que sin duda es cuando menos interesante.