La sorpresa que nos guarda la última versión de WhatsApp Web

WhatsApp es una herramienta muy útil y gracias a sus versiones para ordenador podemos gestionar nuestras conversaciones mientras trabajamos, sin necesidad de consultar el teléfono móvil. Además, hace unos días conocimos que los usuarios de la versión beta ya pueden mantener abierta una sesión independientemente de que el teléfono móvil este o no activo. Lo que facilita mucho su uso, además de esto estás versiones incluyen atajos de teclado para llevar a cabo algunas de las acciones.

Atajos de teclado para WhatsApp

Los atajaos de teclado con combinaciones de teclas a las que se les ha asignado una serie de funciones. Estos nos ayudan a llevar acciones de una forma rápida y sencilla. Para los usuarios habituales de aplicaciones para ordenador atajos como CONTROL+C o CONTROL+V, son de uso casi obligado que ahorra una gran cantidad de tiempo a lo largo de una jornada de trabajo.

Estos mismos atajos podemos encontrarlos en aplicaciones como WhatsApp, para conocer el listado de los atajos de teclado disponibles, es tan sencillo como abrir una sesión en el ordenador ya sea su versión de escritorio o Web. Para ello tan sólo abriremos una página nueva en el explorador y tecleamos en la barra de búsqueda web.whatsapp.com o pinchando aquí. Desde la aplicación móvil pulsando en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla para desplegar las opciones. A continuación, pulsamos “Dispositivos Vinculados” para abrir una nueva sesión.

Atajos de teclado en WhatsApp | TecnoXplora

Ya en la versión web, pulsamos sobre los tres puntos para desplegar las opciones de configuración de WhatsApp y entre las opciones nos aparece una sección llamada “atajos”, pulsando sobre esta, se despliega una ventana emergente con el listado.

Aunque esta opción no aparece en el listado de opciones de todos los usuarios eso n significa que no podamos hacer uso de ellos. Si no que aparece la opción para desplegarlos aquí tienes el listado de los disponibles:

Marcar como no leído : Ctrl + ALT + Shift + U

: Ctrl + ALT + Shift + U Activar Chat: Ctrl + ALT + E

Ctrl + ALT + E Fijar Chat: Ctrl + ALT + Shift + P

Ctrl + ALT + Shift + P Buscar en el chat: Ctrl + ALT + Shift + F

Ctrl + ALT + Shift + F Nuevo grupo : Ctrl + ALT + Shift + N

: Ctrl + ALT + Shift + N Aumentar la velocidad del mensaje de voz seleccionado : Shift + .

: Shift + . Reducir la velocidad del mensaje de voz seleccionado: Shift + ,

+ , Configuración: Ctrl + ALT + ,

Ctrl + ALT + , Silenciar : Ctrl + ALT + Shift + M

: Ctrl + ALT + Shift + M Eliminar Chat: Ctrl + ALT + Barra espaciadora

Chat: Ctrl + ALT + Barra espaciadora Buscar : Ctrl + ALT + /

: Ctrl + ALT + / Nuevo Chat: Ctrl + ALT + N

Ctrl + ALT + N Perfil e info.: Ctrl + ALT + P

Además de los que figuran en el listado también funcionan otros comandos básicos como el anteriormente mencionados de copiar y pegar. Los usuarios de Mac, usaran la tecla Cmd (comando) en vez de Ctrl para activar los atajos de teclado. Una vez aprendemos las combinaciones de teclas es mucho más fácil y rápido aplicarlos y ahorrando un tiempo considerable, por poco que nos parezca, pero que a lo largo del día puede convertirse en una cantidad considerable.