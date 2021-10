Snapseed: trucos para aprovechar al máximo este increíble editor fotográfico

El retoque fotográfico es una actividad cada vez más extendida entre los usuarios. Los creadores de contenido, así como los profesionales de la fotografía requieren obligatoriamente del uso de algún programa de este tipo. Pero, aunque tú no seas un profesional seguro que más de una vez has necesitado editar una imagen sea cual sea el motivo, aunque únicamente busques eliminar a una persona que estropea la foto. Para ello no necesitas un programa de gran calibre como Photoshop, sino que puedes recurrir a aplicaciones que puedes encontrar en tu teléfono.

Snapseed es la prueba de ello. Este es el editor de imágenes que Google ha desarrollado para los Sistemas Operativos Android y iOS. Probablemente este se trate del editor de fotografía más completo que puedes descargar en tu teléfono. El hecho de que Google sea la desarrolladora ha conllevado un gran trabajo en la aplicación, donde dispones de múltiples herramientas con las que personalizar tus fotos a tu gusto. Incluso puedes lograr resultados totalmente profesionales si conoces cómo utilizar el software.

La aplicación cuenta, como hemos comentado, con todo un set de herramientas de personalización para tu fotografía. En esta ocasión vamos a enseñarte algunas de ellas para que te des cuenta de todo lo que es capaz Snapseed.

Elimina objetos rápidamente

Borrar elementos no deseados en una imagen siempre es el algo que en cierto momento puedes necesitar. Para ello lo único que tienes que hacer es seleccionar la herramienta Quitamanchas. Con ella puedes eliminar personas de una imagen e incluso imperfecciones de la piel.

Herramienta Quitamanchas | Tecnoxplora

Ten en cuenta que si haces zoom puedes retocar la imagen con mayor precisión. Lo que dará como resultado una imagen que no parecerá haber sido retocada. Basta con ir tocando el elemento que quieras eliminar y este comenzará a desaparecer. No tendrás que ajustar ningunos parámetros ni nada por el estilo, la aplicación analiza de forma automática la fotografía para que solo tengas que seleccionar el objeto.

Arregla los fondos quemados

Una característica impresionante de esta aplicación es que posee soporte para archivos RAW, al igual que ocurre con Photoshop. Esto significa que puedes acceder a muchas otras formas de edición, como por ejemplo para corregir los fondos quemados de tu fotografía.

Herramienta Toques de luz | Tecnoxplora

De nuevo el proceso es bastante sencillo. En el menú de Herramientas pulsa Mejorar foto y selecciona el dibujo que está a la izquierda de la varita en la zona inferior. Busca la opción Toques de luz y desplaza tus dedos de izquierda a derecha según el resultado que busques. Como ves, el resultado es muy natural.

Expande la imagen

Esta opción es bastante peculiar. Snapseed posee la capacidad de agrandar la imagen añadiéndole más contenido. Si, por ejemplo, haces una foto al cielo y quieres expandirla Snapseed rastrea la textura de la imagen para incluir contenido que no desentone con la imagen.

Herramienta Expandir | Tecnoexplora

Estos son algunos trucos básicos para que comiences a probar la aplicación. Te animamos a que le eches un vistazo por tu cuenta para que descubras la enorme capacidad de edición que contiene Snapseed. Descárgala ya de manera gratuita en Play Store o App Store.