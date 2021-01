Signal se actualiza añadiendo muchas funciones 'copiadas' de WhatsApp

Vamos a cumplir ya dos semanas y tanto Telegram como Signal siguen copando los primeros puestos de descargas de las tiendas digitales de iOS y Android (y enviando a WhatsApp a posiciones más allá del puesto 20). Un éxito que se ha cimentado en el error cometido por WhatsApp, que no midió excesivamente bien las consecuencias de lanzar un mensaje a todos sus usuarios en el que avisaba de un cambio en las condiciones de uso que ha soliviantado a buena parte de su comunidad.

Fue a partir de esa comunicación que millones de usuarios en todo el mundo comenzaron a tomar medidas para marcharse a otra aplicación de mensajería, y fue en ese instante cuando Signal hizo acto de presencia. Impulsada también por un mensaje en Twitter de Elon Musk, CEO de Tesla, en el que hacía proselitismo de esta app creada por una organización sin ánimo de lucro que promete comunicaciones seguras y no recopilar datos del usuario.

Signal se rearma frente a WhatsApp

Así las cosas, desde Signal han comenzado a actualizar sus aplicaciones de iOS y Android con toda una batería de novedades que podemos afirmar que están inspiradas en otras homónimas de WhatsApp. Es lógico que así sea porque desde la aplicación de mensajería quieren aprovechar este tirón y nada mejor que hacerles confortable la llegada a todos los usuarios que aterrizan procedentes de la app propiedad de Facebook.

Así las cosas, entre las novedades que han empezado a llegar están los fondos de pantalla personalizados, con gamas y combinaciones de colores adaptados a los temas claros y oscuros tanto de iOS como de Android. Por si fuera poco, Signal también ha introducido cambios en la forma de compartir desde otras apps, por lo que el sistema operativo de Apple ya es capaz de mostrar accesos directos a chats concretos si, por ejemplo, queremos enviar una URL de una web desde Safari, o una imagen o un vídeo desde Google Fotos.

