Los seis mejores juegos para móvil de 2014

Threes!

Posiblemente, uno de los mejores juegos jamás lanzado en smartphones que, a diferencia de los mayores triunfadores en este sentido, no está protagonizado por pájaros o frutas, sino por números. Simpáticos números que se agrupan por múltiplos de tres y que no dejan de aparecer en pantalla para hacerte imposible conseguir una puntuación mejor que tu cuñado.

Fácilmente, el mejor contrincante de Tetris en el mundo de los móviles. Eso sí, cuidado con los clones: Threes solo hay uno (y trino).

Flappy Bird

Antes de que os tiréis a mi cuello, sí, Flappy Bird se lanzó en 2013, pero ni dios lo conoció hasta que en enero de 2014, el afamado / odiado / multimillonario youtuber PewDiePie le dedicó un vídeo y, a partir de ahí, todo es historia: alcanzó mucha fama, hizo que el creador del juego se agobiase y acabó siendo tumbado de la AppStore y de PlayStore, lo que permitió que surgieran infinidad de clones desvergonzadísimos.

Monument Valley

El juego más elegnate de todo el año. Su diseño es impecable, sus escenarios recuerdan a las pinturas de M.C. Escher y sus puzzles te hacen sentir inteligente pese a que pueden llevarte sus buenos quince minutos y que lo mismo consiguen que te saltes tu parada de metro y llegues tarde al trabajo. Comprobado esto último.

Tiene, a su vez, una expansión, de momento solo disponible en iOS, pero debería llegar a Android pronto.

VVVVVV

Otra pequeña trampa. VVVVVV es un juego desarrollado por Terry Cavanagh (el desarrollador de Super Hexagon, otro juego fundamental, pero de 2013) y que sí, se lanzó en PC hace tiempo, pero su adaptación a móviles es simplemente perfecta, así que es otro juego del año. Su versión reducida, Super Graviton, también se merece estar en esta lista.

The Room Two

Hacer un juego de terror para móviles y tablets es dificilillo, porque la pantalla reducida arruina un poco la experiencia. Sin embargo, eso no es así en 'The Room Two' porque sus puzzles son inteligentísimos y la atmósfera acompaña a la perfección. Su ritmo, además, ayuda a que desvelar los misterios que entraña sea una experiencia única y que se puede disfrutar poco a poco o de un tirón.

Angry Birds Epic

Sí, la burbuja de Angry Birds tiene unas dimensiones ridículas y ya está deshinchándose y a punto de explorar. Pero Angry Birds Epic es un juego encantador. No solo cuenta con el carisma de sus personajes, ya ampliamente conocidos, sino que la fórmula se acerca al RPG, a un jugeo de rol con combates que, una vez se pilla, es muy entretenido. Y es gratuito, caray.

The Banner Saga

Puede que el precio de The Banner Saga eche para atrás a algún incauto, pero menudo error: este juego de estrategia tiene un apartado artístico brillante, una historia conmovedora y está lleno de difíciles decisiones. Solo se puede jugar en tablet, de momento, que sus pantallas son grandecitas y hay muchos personajes que gestionar. La segunda parte, por cierto, ya está anunciada para el año que viene.