Rodear para Buscar podría cazar canciones como Shazam muy pronto

La función de Rodear para Buscar se ha convertido en una de las estrellas indiscutibles de la IA de Google, que hasta ahora han integrado en sus móviles tanto los de Mountain View como la propia Samsung en One UI 6.1. Y desde luego ha sido muy bien recibida por quienes ya la podemos usar a diario, y la verdad es que se trata de algo verdaderamente práctico. Y ahora hemos conocido que podría tener una utilidad adicional, tal y como ha descubierto un popular filtrador, que se ha topado con una nueva funcionalidad que no habíamos visto venir desde luego.

Aparece un misterioso icono

Eso es lo que se ha encontrado AssembleDebug, un popular filtrador muy familiarizado con el desarrollo de aplicaciones Android, y que suele bucear entre su código para descubrir funciones que todavía no están activas, pero que sí que se han implementado ya en las aplicaciones y están esperando a su lanzamiento definitivo. En este caso en su publicación ha compartido una imagen bastante interesante, en la que podemos encontrar un nuevo icono cuando activamos esta búsqueda con Rodear.

Este icono lo vemos en la parte derecha de la barra de búsqueda de Google, y contiene una nota musical, lo que obviamente nos anticipa que estamos ante una función relacionada con la música o el audio. Y lógicamente esto dentro de un motor de búsqueda solo podría significar una cosa, la posibilidad de cazar canciones con este nuevo icono activado. Y es que, aunque el autor de la filtración no tiene idea alguna sobre qué pueda tratarse, es evidente que la posibilidad está ahí, ya que no de ser una función de caza canciones, no sabemos qué sentido tendría integrarlo. Más cuando tenemos al lado el icono de micrófono en la barra de búsqueda, que entre otras cosas permite hacer la búsqueda partiendo de nuestras palabras, que se transcriben a la barra de búsqueda como si las hubiéramos escrito.

Y la verdad que de ser un caza canciones, se trataría de algo práctico y con todo el sentido. No es ni mucho menos la primera vez que Google ofrece esta función, a lo largo de los años hemos visto widgets con ello en Android, y otras funciones, pero generalmente no ha estado muy integrado en el sistema operativo, y por eso muchas veces optamos por usar apps como Shazam para cazar las canciones, sobre todo desde accesorios como el reloj, lo que hace más sencilla la caza.

De no ser esto, tampoco tenemos idea alguna de qué puede tratarse este nuevo icono, aunque tratándose de una herramienta de IA generativa, cualquier cosa es posible. Así que están abiertas todas las posibilidades y no descartamos absolutamente nada de nada. Es de esperar que pronto vea la luz, aunque sea en un despliegue paulatino, para solo algunos usuarios o regiones. Desde luego todo apunta a que Rodear para Buscar va a ser aún mejor de lo que es dentro de poco tiempo, en cuestión de semanas o meses.