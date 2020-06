Es muy posible que os haya ocurrido a vosotros: vais con las prisas leyendo rápidamente los titulares de un medio al que seguís especialmente y retuiteáis una información simplemente a partir del titular. Porque os ha gustado, porque estáis de acuerdo con su afirmación o por lo que sea pero, ¿te has parado a pensar que lo mismo ese resumen de unas pocas palabras no tiene nada que ver con lo que puedes leer en su interior?

Son decenas las ocasiones en las que nos encontramos con artículos cuyos titulares apenas esbozan una idea de lo que podemos encontrar en el cuerpo del texto. Es más, en algunos casos, sobre todo los que son de opinión, muchas veces la ironía y el sarcasmo asoman en el titular, por lo que en su interior es muy posible que nos encontramos justo con el enfoque contrario. Así que, ¿por qué íbamos a querer recomendar un contenido que en el fondo no sabemos de qué va?

Twitter es consciente de que son muchos los usuarios que llevan a cabo este tipo de recomendaciones, haciendo retuit de noticias que ven compartidas y de las que se quedan solo con el titular, por lo que a partir de ahora nos va a advertir de que, por favor, antes de recomendar a nuestros seguidores un artículo, lo leamos.

De momento será solo un aviso

Aunque a esta hora Twitter afirma que esta característica la está experimentando en todas sus páginas, desde la red social han hecho especial hincapié en que este nuevo aviso sirva para hacer conscientes a los usuarios de la importancia de saber exactamente qué están recomendando a los demás, ya que en algunas ocasiones "un titular no cuenta la historia completa".

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.