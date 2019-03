'F1 Race Stars' para iOS: activa el kers de tu iPhone o iPad

Hay juegos de carreras realistas, algunos tanto que casi parecen profesionales. Algunos de ellos tienen ambientación deportiva, otros son de rallies, otros recorren las calles de distintas ciudades, algunos son parte de un juego mayor con simulaciones de otros tipos... El de los juegos de carreras es un ámbito con tantas posibilidades como tipos de jugador. Sin embargo, si ha habido un juego que ha marcado escuela en el ámbito de la imaginación ese fue 'Mario kart'

Pero, ay, quienes crecimos con los juegos de Nintendo no solemos tener mucha suerte en el salto del sector de los videojuegos a los dispositivos móviles. El día que Super Mario llegue al iPad igual el sector da un vuelco, al menos para los nostálgicos

Lo bueno es que, de momento, otros homenajean a aquellos clásicos y sacan juegos que recuerdan mucho a los entornos del citado 'Mario Kart', que empezó sus andanzas allá por la Super Nintendo y ha seguido triunfando en consolas modernas como la 3DS o la Wii. Y eso precisamente es 'F1 Race Stars' (iOS), un homenaje al espíritu de aquel juego con algunos cambios y mejoras.

La principal es que no, no es de Nintendo, sino de CodeMasters, y por tanto no correrás con Mario, ni Yoshi, ni la princesa Peach. Aquí puedes correr con Fernando Alonso o Lewis Hamilton, porque es un juego con licencia oficial de la F1 y tiene derechos sobre los nombres, marcas, escuderías, patrocinadores y circuitos de la competición real. Solo que, sí, con ese 'plus' de fantasía que se inventó el 'Mario Kart'

Es, por tanto, un juego estilo 'karts', con pilotos y marcas reales, solo que puedes lanzar pompas, tormentas y demás a tus rivales, tomar atajos, propulsarte en cohete y cosas similares que tanto nos suenan. A medida que avanza el juego, y según el dinero y las gemas que consigas, obtienes mejoras para tu coche... o para comprar un piloto nuevo. Y no sólo puedes comprar a los pilotos reales, dibujados al estilo dibujo animado, sino a otros más imaginativos y con distintas capacidades.

El juego es una buena suma de dos mundos: el realista, que aporta nombres e ideas como pasar por boxes o el uso del kers, y el fantasioso, que aporta un dinamismo y jugabilidad al juego bastante interesante. El experimento lleva funcionando dos años en consolas y a mediados de este año llegó al entorno iOS, donde está disponible con versiones específicas para iPhone y iPad, perfectamente adaptadas a los dispositivos.

Más allá de la jugabilidad, dos cosas que debes saber. La primera, la buena: el juego es gratis, aunque con modelo freemium -es decir, puedes pagar por obtener determinadas ventajas o no pagar y jugar sin ellas-. La segunda, la menos buena: aunque puedes jugar sin conexión (cosa que se agradece en el Metro) la carga del circuito es lento, lo que resulta llamativo porque luego la acción es bastante rápida. Al final casi te pasas tanto tiempo cargando la pantalla como corriendo.

A no ser, claro, que tu coche dé tanto la lata como los de Fernando Alonso últimamente, porque en ese caso igual te cuesta más rato acabar la carrera.