Quick Share podría estrenar pronto una función que le hace mucha falta

En los últimos años Android no había podido plantar cara a Airdrop con las herramientas que había ofrecido a sus usuarios. Recordemos que Beam de Android permitía enviar archivos mediante NFC, y que los resultados eran claramente mejorables, con tasas de transferencia de datos muy pobres. AirDrop siempre había funcionado bien en los dispositivos de Apple, permitiendo compartir archivos entre dispositivos de forma rápida y estable. Quick Share ha traído esto a Android por fin, y ahora toca ir puliendo su aplicación.

Nuevo método para compartir archivos

Lo que ahora hemos conocido es que la app de Google podría recibir muy pronto una función para poder compartir archivos de manera más directa. Tanto es así que la función sería bastante similar a la de hacerlo por ejemplo en las versiones de escritorio de la aplicación, que se completa arrastrando y soltando los archivos que queremos enviar. Eso es precisamente lo que muchos usuarios han venido pidiendo a Google en los últimos años, y que sin duda estaría genial poder disfrutar por fin en nuestros móviles Android.

Este método de copia de archivos, denominado como Drag & Drop, podría estar cerca de llegar a la aplicación. Ya que quienes han tenido la posibilidad de analizar la app en su versión preliminar, han podido encontrar líneas que apuntan a esta nueva funcionalidad. De esta manera nos ahorraríamos muchos pasos que ahora son necesarios cuando se trata de compartir archivos dentro de la aplicación. Y es que actualmente nos toca elegir el menú de compartir, seleccionar Quick Share, dentro de la app elegir el dispositivo, y después esperar a que se produzca la conexión.

Con este nuevo modo solo tendríamos que arrastrar el archivo que queremos compartir sobre una porción de la pantalla de la aplicación. Aunque este aspecto todavía no nos queda claro, ya que como sabéis, en pantallas de smartphone tradicionales tampoco tenemos tanto espacio para arrastrar iconos, y no suele ser algo tan habitual en otras aplicaciones de nuestros móviles. Así que todo apunta a que Google por fin dotará a Quick Share de una funcionalidad que muchos usuarios han pedido durante años para precisamente hacer mucho más sencillo el envío de los archivos.

De momento no se sabe cuándo llegará a todos los usuarios, pero lo normal es que en cuestión de semanas esto pueda ser ya una realidad. Eso sí, nos intriga este formato de arrastrar y soltar archivos y su ejecución, ya que como decimos, no es algo habitual en las apps de nuestro móvil, donde normalmente se pide elegir un archivo del explorador de estos, y no suelen existir acciones de arrastrar. Así que esta app será aún mejor de lo que es ahora, y eso es mucho decir desde luego.