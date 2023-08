Qué significan las chinchetas cuadradas de Google Maps

Google Maps se ha convertido por méritos propios en una de las aplicaciones de GPS con más usuarios en todo el mundo. Esto es gracias a la variedad de servicios que nos ofrece. Además de utilizarla para obtener las indicaciones precisas para desplazarnos de un lugar u otro, podemos usarla para muchas otras cosas. También como un tablón de anuncios, te contamos cómo.

Qué son las chinchetas cuadradas y para qué sirven

Estamos acostumbrados a ver en Google Maps chinchetas e iconos a lo largo de todo el mapa. Las conocidas chinchetas, nos indican el lugar en el que se encuentran tiendas, restaurantes u otros tipos de negocios. Pulsando sobre ellas accedemos a toda la información del lugar. Además, del mismo modo, encontramos una serie de iconos con los que se identifican algunos negocios, pero esta vez con forma cuadrada en vez de los tradicionales. En esta ocasión se trata de un anuncio.

Así son las chinchetas cuadradas | TecnoXplora

La publicidad no es nueva en Google Maps, desde hace años nos muestra este tipo de anuncio de forma subliminal, como los lugares destacados en el mapa. Cuando abrimos la aplicación, bien para iniciar la navegación o consultar lo que tenemos a nuestro alrededor encontramos sugerencias de lugares y comercios que podemos encontrar en la zona. Pero estos no son todos los que están si no que los que el algoritmo decide que nos pueden interesar más. Por lo no todos los anunciantes de la zona gozan de la misma visibilidad.

Las chinchetas cuadradas son anuncios promocionados, lo que significa que sus dueños pagan para que su negocio aparezca de forma resaltada en Google Maps. De forma que siempre están presentes en el mapa independientemente de la relevancia que tenga para ti el anuncio, por lo que goza de cierta ventaja frente al resto, llegando a más público. Cuando nos encontramos con una de estas por primera vez, aparece un cuadro flotante informándonos de que son las chinchetas cuadradas y cuál es su finalidad, tal y como te hemos explicado anteriormente. Pulsamos sobre una de ellas, podemos ver toda la información relativa al lugar, la dirección, la valoración de otros usuarios, el horario de apertura, así como reseñas y fotos.

Los algoritmos de Google, analizan nuestros gustos y preferencias para ofrecernos una experiencia personalizada y mucho más satisfactoria. Algo que choca de bruces con las chinchetas cuadradas, ya que estas no aparecen porque tengan una especial relevancia para nosotros o sean interesantes: Si no que simplemente, están ahí por que disfrutan de una posición privilegiada que les otorga el pago.

La principal diferencia a nivel usuario entre una chincheta con forma de globo tradicional y una chincheta cuadrada, es que la primera es relevante para el usuario ya que es seleccionada, porque se ajusta a sus gustos y preferencias. Mientras que las segunda, simplemente ha pagado por estar ahí, aunque en realidad sea irrelevante para el usuario. Se trata de una herramienta que Google pone a disposición de las empresas, para tratar de impulsar su negocio.