¿Qué ocurre si no inicias sesión con una cuenta de Google en tu móvil Android?

El gigante de Internet Google está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida digital. Para hacer uso de algo tan básico como un teléfono Android, debemos de disponer de una cuenta de correo con la que iniciar sesión. Pero cuáles son las consecuencias si decidimos no iniciar sesión en nuestra cuenta. A continuación, te lo contamos.

Esto es lo que pasa si en Android no inicias sesión con una cuenta de Google

Cuando iniciamos por primera vez un teléfono Android una de las primeras cosas que nos va a solicitar si queremos configurarlo es una cuenta de Google. Es difícil negarse a hacerlo, ya que la mayoría de las apps que instalamos dependen de esto. Por lo que sin pensarlo completamos es requisito sin rechistar. Pero, qué pasa si no hacemos, estas son las consecuencias. La principal y que ya hemos avanzado es que no tendremos acceso a Google Play, a través de la tienda de aplicaciones, tenemos acceso a un amplio catálogo de aplicaciones. en algunos casos tenemos alternativa para la descarga desde la propia página web del desarrollador, pero no suele ser lo común.

¿Se puede utilizar Gmail sin conexión a Internet? | Unplash

Además de esta forma estamos más desprotegidos ya que la app que descargamos no está bajo los controles de seguridad de Google y podemos ser víctimas de aplicaciones ilegales y peligrosas. Por otro lado, no funcionarán la mayoría de los servicios y aplicaciones de los de la gran G, este es el caso de Google One, Google TV o Docs entre otras muchas. Aunque siempre podemos iniciar sesión de forma independiente en cada una de ellas, sin tener la cuenta configurada de forma general en el teléfono. Pero no sucede lo mismo con todas las aplicaciones en el caso de YouTube o Google Maps, podemos seguir usando de forma eficiente tus servicios sin necesidad de haber iniciado sesión en nuestra cuenta. Aunque debemos tener en cuenta que lo haremos de forma estándar, sin recomendaciones personalizadas ni otras funciones que requieran el uso de nuestro perfil de usuario.

Lo mismo sucede en el caso de Google Fotos, de este modo la app es una simple galería de imágenes que funciona de forma local sin conexión por lo que no podremos entre otras cosas, hacer copia de seguridad de la nube de nuestras fotos. No iniciar sesión implica que muchos otros servicios de Google que están integrados en el sistema no estarán disponibles. Con esto nos referimos a que perdemos la capacidad de rastrear la ubicación de nuestro móvil si lo hemos extraviado. No podremos guardar y autocompletar contraseñas, ni hacer copia de seguridad de nuestro dispositivo entre otras cosas.

Es cierto que el sistema de Google se basa en recoger todos los datos posibles del usuario para ofrecerle una experiencia personalizada. Algo que podemos limitar si no estamos de acuerdo podemos limitarlo a través de los ajustes tanto en nuestro perfil de usuario como en las opciones de configuración de las aplicaciones y sin tener que renunciar a iniciar sesión. Podemos decidir qué información queremos compartir con Google y qué datos puede almacenar, así como darle acceso o no a nuestra ubicación.