¿Qué nos dicen las apps más descargadas en 2013?

Como todos los años, Apple ha hecho sus deberes y ha presumido de las aplicaciones más descargadas en sus plataformas. Por su parte, Android no tiene unas estadísticas oficiales que abarquen todo el año, pero solo hay que entrar en su Play Store para ver una clasificación de lo que considera lo mejor del año y de cuáles son las apps más descargadas, tanto gratuitas como de pago. Son unos datos que nos dicen mucho de las costumbres del usuario medio y de cómo está avanzando este mundillo.

Cuando muchos dicen que a Facebook le quedan unos pocos años de gran triunfadora de lo social, uno no puede sino levantar la ceja desaprobando tales opiniones al comprobar que Vine, una red social de microvideos ligada a Twitter y que se lanzó en enero, es la cuarta app gratuita más descargada del año en iPhone / iPod Touch. También Snapchat, la app para compartir fotografías que se eliminan solas, se eleva triunfadora con un sexto puesto, lo que deja claro que este año se ha apostado por apps muy recientes y centradas en lo audiovisual.

Facebook es la octava, lo cual sigue siendo un puesto estupendo, pero está por detrás de Instagram, séptima, así que quizá si ha empezado el momento de su declive. O quizá es que todo el mundo tenemos ya instalada su app. Sea como fuere, menos mal que compraron la app de fotografía vintage para asegurarse una porción de este mercado.

Hay otra gran compañía que sigue estando al alza por mucho que Apple quiera frenarla: YouTube y Google Maps, que antes venían junto con iOS pero que fueron eliminadas por decisión de Apple, se alzan segunda y quinta respectivamente. Es decir, quitarla de la preinstalación no ha hecho que la gente deje de usarla.

El número uno indiscutible de este año se lo lleva un juego, que no podía ser otro que Candy Crush Saga. El éxito de la app es tal que domina tanto la sección de descargas gratuitas como las de pago, en la que, por cierto, los juegos son los grandes triunfadores. Está claro que tenemos más costumbre de pagar por juegos, o por contenido dentro de ellos si son gratis, que por aplicaciones, porque solo Pandora Radio (tercera en recaudación, pero novena en la sección gratuita) se cuela en la lista.

No hemos hablado de iPad, pero la lista es más o menos similar: las apps funcionales ganan algo de terreno a lo social, aunque no a los juegos ¿Será verdad que usamos el iPad para trabajar y para algo más que para navegar internet más comodamente que en el iPhone?

En lo que toca a Android la tendencia no se separa demasiado de lo visto en Apple. También los juegos y las aplicaciones sociales son lo más descargado y pagado, aunque hay que añadir una muy curiosa diferencia: los usuarios de Android están acostumbrados a pagar por mejorar su experiencia con el dispositivo y por personalizarlo. Apps como Swiftkey (que sirve para escribir con gestos en lugar de con pulsaciones), Beautufil Widgets (para añadir widgets y accesos directos diseñados mejor que los que hay por defecto) o Nova Launcher (un lanzador de apps que funciona mejor que los que hay por defecto en los móviles y que imita el aspecto del lanzador por defecto de Google) son algunas de las apps más descargadas tanto en la sección gratuita como en la de pago.

Esta es la única gran diferencia entre iOS y Android, una que ciertamente no es muy importante porque es la gran diferencia entre ambos sistemas operativos, que el de Google permite personalizar la experiencia y el de Apple no ¿Significa esta homogeneidad que no importa si se compra un Samsung o un iPhone? No, porque todos sabemos que los dos SO son muy diferentes entre sí, pero está claro que al final sirven para lo mismo: para compartir selfies, para jugar en el metro de camino al trabajo y, si eso, para llamar por teléfono.