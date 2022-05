Qué hacer si tu iPhone se reinicia constantemente

Si has encendido o reiniciado tu iPhone y este no termina de arrancar tal vez este en un bucle de arranque. No es algo frecuente, pero que puede ocurrir y debemos estar preparados por si llega el momento. Te contamos qué hacer si no arranca el iPhone.

Cómo salir de un Boot Loop o bucle de arranque

El origen de este de fallo en el arranque está en varias razones e impiden que tengamos acceso a cualquier función del dispositivo. Dependiendo de cuál sea su origen tendrá una solución como te vamos a contar a continuación. Sabremos si nuestro iPhone está en buble cuando tras pulsar el botón de encendido y aparecer el logo de la manzana en la pantalla, esta se convierte en negra y tras unos segundos vuelve a aparecer de nuevo el logo de la compañía y así sucesivamente, Sin terminar el proceso de arranque.

Una de las más frecuentes y que suelen sufrir muchos de los usuarios está provocado por la carga de la batería. No es común agotar la carga total de la batería, aunque lleguemos al cero por ciento, esto no es real, ya que siempre mantiene algo de carga. El problema es cuando esta carga se agota por completo y no podemos arrancar el iPhone incluso después de haberlo conectado a la corriente.

Pero no es la única causa por la que no arranque nuestro teléfono, una mala actualización de software puede dejar en este estado nuestro dispositivo. Esto generalmente ocurre cuando de interrumpe el proceso de actualización independientemente de cuál sea el problema. Por eso es recomendable si vamos a actualizar el dispositivo que tenga suficientemente cargada la batería o estar conectado a la red eléctrica. También puede suceder por una mala conectividad, si hemos conectado el móvil al ordenador y estamos usando iTunes puede que perdamos la conexión y esto provoque el mal funcionamiento. Por último, otro de los motivos que pueden dar lugar a este error es si hemos sufrido un ataque de malware. Esto sobre todos sucede en dispositivos con jailbreak.

Pero independientemente de cuál sea el problema podemos solucionarlo con la ayuda de una app disponible tanto para MacOS como para Windows, con la que podremos recuperar nuestro teléfono. Se trata de DR.FONE, con esta herramienta, podemos reparar el problema y sacar al iPhone del bucle de arranque.