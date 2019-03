¿Qué hacer esta Navidad con tu móvil?

En mi casa es Navidad, y aunque en otras casas quizá se celebre otra fiesta, la idea es la misma en el fondo: pasar tiempo con la gente que quieres, comer mucho, beber todavía más, cantar villancicos e intentar trabajar lo mínimo. ¿Cómo encaja un móvil en todo esto? Pues normalmente mal, porque hemos adquirido unas costumbres casi adictivas en lo que se refiere al teléfono. Para combatirlas, aquí van unos consejos escritos al lado de una estufa de leña con 50 años y con internet robado a un vecino.

Lo primero es quizá lo más importante: por favor, no abuses del Whatsapp. En primer lugar, porque parece que todo el mundo ha decidido que las postales navideñas copiadas y pegadas, las fotografías de comilonas o borracheras antológicas y los mensajes enviados a 500 contactos sin apenas personalizar son la mejor forma de felicitar las fiestas. Pues no, no lo es, y aunque nos alegre mucho que se acuerden de nosotros, al décimo contacto que envía un mensaje, se empieza a ignorar el mismo (sobre todo si es muy largo).

Hay otras formas más bonitas de felicitar la Navidad: ¿qué tal llamar por teléfono antes de que las líneas colapsen? Porque esa es otra, no son pocos los mensajes que no llega o lo hacen cortados o tarde. Mejor optar por algo más clásico y menos perezoso.

Si vas a felicitar la Navidad por Whatsapp porque mis quejas no te parecen justificadas, al menos hazlo con estilo. No copies ese mensaje que te ha enviado tu amigo y que te ha hecho tanta gracia porque seguramente vuestros amigos comunes lo estén viendo por duplicado. Webs como navidaddigital.com tienen mensajes cortos y escritos con algo de gusto e ingenio.

Más cosas: si estás cenando, deja el teléfono. Parece mentira que en una cena con la familia, ese grupo de gente con el que te sientes a gusto y con quien has compartido años de vida, muchos miembros sean incapaces de despegarse del 3G o estén desesperados por pillar algo de cobertura en el pueblo. No pasa nada por dejar el teléfono “cargando” en casa o usarlo solo para echar fotos. Para eso siempre viene bien, pero para chatear con el pavo en la garganta, no.

Hablando de fotos, está muy bien disfrazarse y esas cosas, pero hay apps que te pueden ayudar a salir del paso si no tienes un gorro de Papa Noel que te entre en la cabeza. Por ejemplo, existe Christmasfy Me, una app para añadir adornos navideños o hacer modificaciones oportundas a las fotografías. No tienen el resultado más profesional del mundo, pero oye: la intención es lo que cuenta. En un mismo estilo, está Kisstmas, donde la gracia está en besar a típicos símbolos navideños y enviarlo como postales por SMS, mail o, sí, Whatsapp. Nada como tu sobrina besando a un reno para decir Feliz Navidad.

Por último, mi aplicación favorita de toda la historia de las celebraciones navideñas. En los pueblos, es muy típico sacar la zambomba, la pandereta y la botella de anís para cantar. Sin embargo, desde que existe la app de Anís el Mono para sustituir a la susodicha botella, yo no uso otra cosa. Además, que para fardar y hacer el mono, nunca mejor dicho, es de lo mejorcito.