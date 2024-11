Qué es y cómo activar la vibración adaptativa de tu móvil Android

Cuando no queremos perdernos ninguna notificación en nuestro móvil, incluso en aquellas situaciones en las que es importante mantenerse en silencio, activamos el modo vibración. Aunque es mucho más discreto que un tono de llamada, a veces incluso el sonido de la vibración puede ser molesta. Con esta nueva función podrás ajustar la intensidad de vibración a cualquier situación.

Adapta la vibración al sonido de ambiente

Cuando estamos completamente en silencio, puede que sea igual de molesto el sonido de un móvil vibrando que un tono de llamada. Algo que hasta ahora no podíamos hacer era regular la intensidad de esta en función de las circunstancias. Algo que podremos hacer con la nueva versión de Android 15, el cual viene cargado de novedades y está en una de ellas. Una nueva función con la que nuestro teléfono analiza el ruido del lugar en el que nos encontramos y ajusta la intensidad de la vibración para que sea más adecuada.

Activando la vibracion adaptativa | TecncoXplora

Para ello, hará uso del micrófono de nuestro móvil, aunque no registrará nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a la incorporación de los modelos de inteligencia artificial es capaz de analizar el volumen y el ruido en general, para ajustar la forma en que vibra el teléfono para que sea la más óptima en cada situación. Como no podía ser de otra manera, en lugares bulliciosos con mucho ruido, que no tiene que ser fuerte, la intensidad de la vibración aumentará para que podamos percibir o escucharla sin problema. Por el contrario, cuando entremos en silencio, esta será muy suave, lo suficiente para que nos percatamos, pero sin molestar al resto de los presentes.

Para que entre en funcionamiento esta función previamente debemos haberla activado, para ello debemos dirigirnos a los ajustes del móvil. Para hacerlos de una forma mucho más rápida, evitando navegar por los menos lo más recomendable es realizar una búsqueda. Si utilizamos vibración adaptativa como criterio de búsqueda, sólo tendremos que esperar a que aparezca como resultado para pulsar sobre esta y proceder a activar el botón junto a esta opción.

Una vez activada esta opción, de forma automática el teléfono usará los diferentes sensores para determinar las condiciones y en la que se encuentra, ajustando la intensidad del vibrado. Una función muy interesante no solo para no perdernos ninguna notificación, también cuando no queremos molestar o que nadie se entere que nuestro teléfono está sonando.

Una novedad más de todas las que incluye la última versión de Android, la cual se encuentra en pleno despliegue y que se espera que pronto vaya llegando a todos los usuarios. Se trata de un salto cualitativo, gracias a la integración de la inteligencia artificial. A partir de ahora podemos contar con la ayuda de Gemini, tanto en el propio sistema como en las funciones de sus aplicaciones. Aunque la mayoría de usuarios aún tendrán que esperar algún tiempo para probar todas las novedades, quizás esta sea una de las más usadas en el día a día.