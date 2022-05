Ya puedes saber si una app funciona en tu móvil Android antes de instalarla

En la Play Store de Google hemos encontrado no miles, sino hasta millones de apps a lo largo de los últimos años. Y lógicamente con tantas apps es muy difícil saber si nuestro teléfono será capaz de ejecutar una app o juego de manera estable. Eso es algo que no sabemos hasta que se ha instalado. En ese caso nos toca jugárnosla e instalarla para comprobar si funciona bien o no. Al menos era así hasta ahora, porque por fin vas a poder saberlo antes de instalarla, ya que será la propia Google la que nos diga si es posible o no ejecutar la app en nuestro teléfono de la forma que esperamos. Una nueva herramienta nos dice si una app nos funcionará correctamente.

Más información en Google Play

Y es que ahora las apps dentro de la tienda de Google nos ofrecen más información que nunca, y no solo la que facilita el fabricante, que nos permite saber en todo momento si es posible seguir adelante con la instalación en base a los requisitos que esta tiene. Pero ahora es la propia tienda la que hace un análisis de nuestro teléfono y nos dice si la app funcionará correctamente en él. Esto es algo que vamos a poder hacer de forma sencilla en la página de la propia app dentro de la Play Store.

El análisis de la Play Store | Google

De hecho, solo tendremos que entrar en la sección de “información” de la app. Ahí, al final de toda esta información, nos encontraremos con una nueva sección denominada “Compatibilidad con dispositivos activos” y donde veremos el nombre y modelo del dispositivo desde el que estamos visitando el juego o app. Debajo de este podremos ver una sección denominada “Compatibilidad” donde lo más normal es que veamos el mensaje “Funciona en tu dispositivo” y así salir de dudas. Dentro de esta información solo se verá a los dispositivos que estén vinculados a nuestra cuenta de Google, así como a activos en los últimos 30 días.

Por tanto, es una nueva forma de saber si una app se va a comportar bien en nuestro terminal. Porque una cosa es que la app pueda ser ejecutada o no, algo que sabemos en otra zona de la aplicación dentro de la tienda, normalmente junto al botón de instalación, si es que lo hay. Y es que sobre todo cuando ya tenemos un móvil veterano, se hace difícil saber si la app o juego funcionará correctamente en él. De esta manera saldremos de dudas con información basada en un dispositivo real, y no solo en los requisitos genéricos, que no siempre nos pueden decir si una app funcionará correctamente de forma precisa. Esta funcionalidad ya está disponible, y podréis apreciarla en todas y cada una de las apps y juegos que hay en la Play Store de Google, siempre cuando la tengáis actualizada a la última versión. Así que de esta forma ya puedes saber si ese móvil un tanto veterano que tienes será capaz de ejecutar ese popular juego que se ha estrenado hace poco y del que tenemos serias dudas que pueda funcionar bien.