Play Store: ahora es más fácil encontrar apps para tu tableta o Chromebook

Android es un sistema realmente vasto, en el que tienen cabida apps para todo tipo de dispositivos. Normalmente entramos en esta tienda para encontrar apps para nuestro smartphone, pero son muchos más los dispositivos que albergan apps en la tienda de Google. Y lo mejor es que ahora los de Mountain View están haciendo todo lo posible para que seamos conscientes de que esas apps existen y están ahí para otros dispositivos diferentes. Todo gracias a los nuevos filtros que están estrenan, que sin duda son de las más útiles que podemos utilizar.

Nuevos filtros de búsqueda

Aunque actualmente tenemos multitud de tarjetas disponibles en la Play Store para filtrar las búsquedas, la realidad es que es posible con ellas encontrar contenidos que se adapten a nuestros gustos. Pero solo nos damos cuenta de que existe una app para otros formatos cuando vamos a instalarla y nos da la opción de elegir en qué dispositivos hacerlo. Pues bien, ahora no va a hacer falta llegar hasta ahí, y además del filtro de apps para el reloj, que es el más veterano de todos, también vamos a tener la posibilidad de hacer lo propio con otros.

Según hemos podido conocer gracias a 9to5Google, ahora es posible seleccionar más tarjetas de filtro para poder elegir apps en base al dispositivo para el que han sido diseñadas. Y podemos elegir por ejemplo entre Smart TV, el coche, una tableta o un Chromebook. Por tanto y por fin, la tienda de Google se convierte en la tienda de todos los dispositivos con Android, y no solo para smartphones. De esta manera es más fácil que nunca hacerse con una app a la que sacar el partido en otro tipo de dispositivo.

Y como decimos todo ello gracias a un nuevo filtro principal, como es el de “otros dispositivos” que al pulsarlo es el que nos muestra esos otros tipos de gadgets en los que tenemos la posibilidad de instalar la app. Nosotros de momento no hemos podido acceder a estos filtros, pero quienes lo han hecho aseguran que es posible encontrar hasta 28 apps para tabletas, así como 50 para Chromebook. Y con esto nos referimos a todas aquellas que se muestran una vez que se ha elegido el filtro concerniente a este tipo de dispositivo.

Como sabéis todo esto no depende solo de Google, ya que si los desarrolladores de apps no adaptan las aplicaciones para estos dispositivos con pantallas más grandes, y en segundo lugar, tampoco lo notifican de alguna manera a Google, es difícil que los filtros puedan mostrar el verdadero potencial que tienen estas aplicaciones. Vamos, que, si no hacemos una búsqueda proactiva o damos con ellas por casualidad, es difícil acceder a todas sin filtros como estos. Y es que Google le está dando cada vez más protagonismo a las pantallas grandes.

Primero porque cuenta ahora con una tableta en el mercado de nuevo, y también con su primer plegable Pixel. Lo que está favoreciendo que esas pantallas grandes cuenten con más optimización en Android. Estos filtros irán llegando poco a poco a todos los usuarios de la Play Store.