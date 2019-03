Un par de fallos en la versión web de WhatsApp ponen en peligro tu privacidad

Después de la llegada de su versión web, WhatsApp no ha tardado en mostrar sus vergüenzas: un par de fallos de seguridad podrían poner en peligro la privacidad de los usuarios del servicio de mensajería instantánea más popular.

Aunque en teoría la plataforma para Google Chrome no es otra cosa que un espejo de la app de WhatsApp en el que se refleja lo que pasa en la aplicación, el primer fallo encontrado muestra que cuando eliminas de tu dispositivo una imagen que has compartido a través de la app, en la versión web el cambio no se refleja.

Mientras que en la aplicación la imagen eliminada pasará a verse de una forma borrosa, en la versión web de WhatsApp la imagen aparecerá intacta. En principio, este fallo solo afecta a aquellos que deciden utilizar la versión web de WhatsApp.

El segundo fallo hace que cualquiera pueda ver tu imagen de perfil en WhatsApp. Aunque en la aplicación hayas activado la opción que impide que aquellos que no sean contactos tuyos puedan ver tu imagen de perfil, la versión web de WhatsApp mostrará tu foto.