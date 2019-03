Office, iWork y QuickOffice: la guerra de las suites llega a móviles y tabletas

El mundo se mueve a lo móvil. Las ventas de los PCs bajan y la de los smartphone y tablets no paran de subir, nos movemos indiscutiblemente a formatos móviles, que podemos llevar encima cuando queramos y que son capaces de ofrecernos una vida de batería superior a la de un portátil.

Y parte de esa movilidad implica trabajar en movimiento, algo que no se puede hacer sin documentos Office.

Si tienes que generar un texto, crear una lista, una presentación, una hoja de cálculo para mostrar cifras de un informe... ¿dónde lo vas a hacer en un móvil o en una Tablet? Apple, Google y Microsoft tienen su solución, y las tres están en una guerra abierta para conseguir que uses sus servicios.

Microsoft: el estándard es el Office

Microsoft tiene una fuerte presencia con su suite Office en el mundo de las empresas, pero también en la vida de muchas personas que usan Word o Excel para su día a día, ya seas estudiante o estés organizando los gastos de tu casa. El uso de Office es extendido y prueba de ello es que Microsoft ha logrado vender dos millones de licencias de Office 365, las aplicaciones y servicios en la nube desde 99€ al año o 10€ al mes.

Microsoft ofrece Office por defecto en todos los dispositivos que se venden con Windows Phone, pero además se abrió el mercado en sus versiones para Android y para iOS. No existe una plataforma importante en la que Microsoft no quiera que sus clientes de Office 365 no tengan una opción donde crear, editar o guardar sus documentos, incluyendo una plataforma web para conectarse desde donde sea.

Apple: iWork gratis para los nuevos

Con el dominio de Microsoft en este campo y viendo la expansión a los dispositivos móviles, Apple ha tomado una decisión muy importante y que seguramente de algún que otro problema a Microsoft. Cualquier nuevo dispositivo con iOS 7 que se compre, integrarán iWork de forma gratuita, es decir, las aplicaciones Pages (documentos), Numbers (hoja de cálculo) y Keynote (presentaciones).

Esto puede ser una razón más para que muchas personas no se piensen tanto el adquirir un iPad ya que integra un procesador de textos compatible con documentos de Office o una herramienta para crear presentaciones lo suficientemente potente como para poder hacer una presentación digna usando tus dedos en una pantalla táctil.

Google: QuickOffice para todos

Pero no hay dos sin tres. Si Apple reaccionó a Microsoft poniendo iWork gratuito en nuevos dispositivos con iOS 7, Google reacciona a Apple ofreciendo QuickOffice gratis para todos los dispositivos Android y iOS del mercado, añadiendo una suite más potente de edición de documentos y su integración con Google Drive.

Las tres empresas tecnológicas más influyentes quieren tus documentos, y no solo para almacenarlos: lo que quieren es que uses sus herramientas y además, de forma gratuita (excepto la suscripción de Microsoft, que integra Office para Windows y Mac).

Por suerte para Microsoft, ellos llevan una ventaja importante para los usuarios más avanzados, por ejemplo Excel no tiene rival a la hora de crear fórmulas con Pages o Google Spreadsheets.

En el área de creación de presentaciones, las tres herramientas ofrecen más o menos las características que la mayoría de personas usan, integración de imágenes, efectos de transiciones… Microsoft quizá haya generalizado el nombre PowerPoint, pero en el área móvil no lo tiene tan fácil.

Todos atacan a Microsoft, la única empresa que por ahora ofrece su servicio de pago. Pero la gran diferencia está en que Apple y Google tienen un gran mercado de tablets y móviles por todo el mundo. Es seguramente más sencillo poner una de sus aplicaciones en un iPad o en una Tablet Android que Microsoft logre vender una suscripción de Office 365, porque por desgracia, si es de pago y aunque sea bueno, no tiene tantas posibilidades de crecer que un servicio gratuito.