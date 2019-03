Nueva versión de Whatsapp para Android: ahora podrás guardar tus conversaciones

Una nueva beta de WhatsApp para Android ha visto la luz y lo ha hecho con una interesante novedad debajo del brazo. Se trata de la versión 2.11.294 (que puedes descargar aquí), con la que podrás almacenar tus conversaciones.

Hasta ahora el servicio de mensajería instantánea por excelencia sólo te permitía conservarlas manteniéndolas en la lista de conversaciones activas -o enviándotelas por correo electrónico-. Ahora, con la opción 'Archive conversation', incluida en la nueva beta de WhatsApp, puedes almacenar la conversación y borrarla de la lista en la que están las que mantienes de forma habitual.

Al estar aún en fase beta, esta nueva función no es definitiva. No obstante, este no es el único cambio protagonizado por WhatsApp en los últimos días. A finales de la pasada semana WhatsApp se actualizaba en los dispositivos con Android a una versión que incluía, entre otras mejoras, la opción de elegir entre mostrar u ocultar las notificaciones al silenciar los grupos.

Además, esta última actualización del servicio de mensajería te permite eliminar los archivos que te mandan al borrar los mensajes (hasta ahora, cuando borrabas los mensajes multimedia los archivos recibidos permanecían en tu móvil). Esta actualización sí que puedes conseguirla directamente en Google Play.

Por ahora, habrá que seguir esperando a la actualización más esperada: las llamadas de voz que preparan en la compañía adquirida por Facebook a comienzos de año.