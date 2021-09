La nueva app de Google Maps crea direcciones postales allá donde aún no existen

Las direcciones postales son esenciales en nuestras vidas, siendo nuestra identidad cuando se trata de enviar y recibir cualquier tipo de carta o paquete postal, independientemente de la empresa que realice la entrega. Pero hay ocasiones en las que ciertos lugares no aparecen en los mapas hasta pasado un tiempo, lo que impide que en determinados lugares se puedan realizar entregas al no existir una dirección postal. Esto quizás no es algo muy común en España, pero en países más grandes o con un nivel de desarrollo inferior puede llegar a ser algo bastante habitual. Para esos casos Google ha lanzado una nueva app que nos ofrece la posibilidad de crear direcciones a partir de los Plus Code de Google Maps.

Nueva app de Google para crear direcciones

Google ha lanzado una nueva app a la que de momento solo se puede acceder de forma limitada. Esta app se llama Address Maker, y como dice su propio nombre, ha sido desarrollada para poder crear direcciones postales en aquellos lugares donde actualmente por sus características no gozan de una dirección postal. Como decimos esto es algo más común en países en vía de desarrollo, donde es común vivir en un lugar que no aparece en los mapas oficialmente. Pues bien, con esta herramienta se puede crear una dirección postal, o lo más parecido a esta a partir de esos Plus Code con los que funciona Google Maps.

Por tanto, aunque de forma oficial no exista la dirección del lugar donde vivimos o nos encontramos, añadiendo el Plus Code a la app, es posible generar una dirección postal válida, ya que, aunque no haya una calle o un código postal al que dirigirse, sí que podremos asociar la ubicación exacta de la vivienda a ese Plus Code. Por tanto, lo que supone esto es dotar a los Plus Code de cierta oficialidad en determinados países para que en aquellos lugares donde aún no existan esas direcciones, exista una manera de poder hacer entregas en un lugar concreto. Es evidente que cada país cuenta con sus servicios postales bien consolidados.

De momento no es una app orientada al usuario final, y más bien ha sido ideada para que los organismos oficiales de diferentes países puedan crear direcciones en esos lugares a los que normalmente no llega nada en absoluto, al estar como aquel que dice en tierra de nadie. Desde luego nos parece una jugada interesante de Google para que poco a poco sus Plus Codes vayan ganando popularidad, y muy poco a poco puedan convertirse en un código común a nivel mundial, ya que como sabéis, las direcciones postales son completamente diferentes en cada país, y se ordenan de una forma muy distinta. Además, cualquier puede acceder a estos códigos fácilmente desde Google Maps independientemente del lugar donde nos encontremos. Algo que sin duda le llevará muchos años a Google conseguir, pero que con este tipo de apps y herramientas está un poco más cerca de alcanzar, solo un poco.