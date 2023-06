El NFC ya no será imprescindible para pagar con tu móvil gracias a Google Wallet

Todos asociamos desde hace años que para poder hacer pagos móviles es necesario contar con conectividad NFC en el smartphone, de lo contrario será imposible utilizar apps como Google Wallet, especializada en este tipo de pagos. Pero eso ya no va a ser así, ya que ahora sabemos que Google trabaja en un tipo de pagos que no necesitarán de este tipo de conectividad. Solo será necesario un código QR para poder realizar el pago en establecimiento y utilizando también él teléfono. Vamos a conocer todos los detalles de esta tecnología que, aunque no es novedosa, sí que lo será dentro de la app de Google, que abre así a muchas más personas la posibilidad de hacer pagos independientemente del móvil que tenga.

¿Cómo funcionará este pago sin NFC?

Sin duda es una actualización esencial por parte de Google para que las personas que cuentan con menos recursos, y por tanto con un acceso a móviles más baratos, que en muchos casos no tienen NFC, puedan tener acceso al pago mediante su smartphone. El método de pago sin NFC será extremadamente sencillo, y es que solo hará falta escanear con nuestro teléfono el código QR que nos enseñe el vendedor, para poder realizar el pago.

Una funcionalidad que se va a ir expandiendo poco a poco por todos los países, aunque de momento Google la ha anunciado solo para Brasil, por lo que será en aquel país donde ya se pueda utilizar de inmediato este método de pago con QR. Y esto tiene bastante sentido, ya que países como Brasil, y otros que puedan estar en vías de desarrollo, la presencia de móviles con NFC en el mercado no es mayoritaria, por lo que hay muchas personas que se pierden esta modalidad de pago simplemente por razones técnicas.

Esto desaparece por completo al añadir este nuevo método de pago. Lógicamente esto no es algo que vayamos a poder utilizar en otros países pronto. Porque no solo se trata de que Google pueda ofrecer esta función en Wallet, sino que los comercios tendrán que estar preparados para ofrecer este tipo de pagos y también advertirlo a los consumidores para que sean conscientes de que pueden realizar los pagos mediante este nuevo método.

Al final el pago con este método se realiza igual, la diferencia es que en lugar de transferir la información de la tarjeta mediante el chip NFC del móvil al del datáfono, toda esta información se transfiere mediante el código QR que escanea nuestro teléfono, y que es interpretado por Google Wallet de la misma forma que si tratara los datos directamente desde el chip. El resultado es el mismo, pero la forma de intercambiar los datos es la que cambia en este caso.

Si esto se acaba de estrenar en Brasil, es posible que todavía nos toque esperar unos meses hasta que sea una realidad en otros países. Imaginamos que esto dependerá de las características de cada país y el parque móvil con el que cuente, si disfruta mayoritariamente o no de la conectividad NFC.