Navidad 2020: descarga los mejores stickers navideños para WhatsApp

Ya es Navidad y llega el momento de felicitar a nuestro familiares y amigos de una forma rápida, eficaz y sobre todo original esto lo conseguimos usando los populares Stickers de WhatsApp. En la tienda de Google podemos encontrar aplicaciones de filtros y felicitaciones de Navidad, pero también puedes apostar por las pegatinas de la app de mensajería, hay muchas que puedes usar estas fiestas.

A lo largo de estos días recibiremos vídeos y felicitaciones de todo tipo, pero una imagen vale más que mil palabras, por lo que te recomendamos enviar pegatinas. Podemos encontrarlas para todas las épocas del año y con multitud de temáticas, por lo que llegadas estas fechas se nos antoja darle un toque más bucólico con árboles de Navidad o regalos.

Los mejores paquetes de stickers se encuentran buscando en la Play Store de Google “Christmas stickers for WhatsApp” y encontrarás todo tipo de packs que podrás descargar en tu smartphone y usar automáticamente en la app de mensajería. La mayoría de estas aplicaciones tienen disponibles una gran variedad de packs que puedes instalar según necesites, las colecciones son independientes y puedes elegir entre renos, papás Noel, o estampas navideñas.

Empezar a disfrutar de estas es muy sencillo, tan sólo elige una aplicación de las que te dejamos a continuación, descarga e instala en tu teléfono móvil, y una vez que acceda a ella verás todas las colecciones disponibles para descargar. Elige la que quieras y una vez finalizado el proceso de descarga, ya están listos para usarlos en WhatsApp. Los encontraras al pulsar el botón de stickers de la app de mensajería. Si acaba la Navidad o te cansas de ellos, eliminarlos en tan sencillos como añadirlos, tan sólo tienes que borrar la aplicación correspondiente y desaparecerán de WhatsApp. O también puedes optar por dejarlos para el año que viene.

Colecciones de Stickers para WhatsApp | TecnoXplora

Christmas Stickers for WhatsApp

En la tienda de aplicaciones encontramos un gran número de estas con un amplio número de colecciones, pero en muchas ocasiones lo más importante en estos casos no es la cantidad, sino la calidad y originalidad de estas. Por lo que en esta ocasión hemos elegido Christmas Stickers for WhatsApp la cual podemos descargar e instalar y aunque no son muchas las colecciones, podemos encontrar entre ellas personajes de todo tipo de franquicias, vestidos para la ocasión, gorros, regalos, o Papá Noel entre otras. Unas pegatinas con unos motivos cuidados y de varios estilos entre las que podemos destacar algunas de ellas como:

Joy , una colección nórdica con pegatinas elegantes, úsalas si quieres darles un toque refinado a tus felicitaciones.

, una colección nórdica con pegatinas elegantes, úsalas si quieres darles un toque refinado a tus felicitaciones. Teddy , en la que encontramos osos, renos, elfos o galletas de jengibre con una estética más infantil si lo prefieres.

, en la que encontramos osos, renos, elfos o galletas de jengibre con una estética más infantil si lo prefieres. Santa 2 , una colección con una estética Clásica de Papá Noel, pero con un toque gamberro, si

, una colección con una estética Clásica de Papá Noel, pero con un toque gamberro, si Gifts , se trata de una colección de sellos de correos con motivos navideños.

, se trata de una colección de sellos de correos con motivos navideños. Merry Christmas, si eres un amante del lettering te encantará esta colección para felicitar a los tuyos.

Elige tu estilo, las colecciones que más que adapten a tus preferencias e instalarlas y no pares de enviar menajes con tus mejores deseos a tus amigos y familiares.