Muchas apps usan datos ocultos innecesarios en Android

Hasta ahora, sabemos que las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono envían una importante cantidad de datos en segundo plano, ya que necesitan estar trabajando continuamente para poder enviar notificaciones, actualizarse y que no tarden tanto en refrescar la información cuando las abrimos.

Sin embargo, el problema no está tanto en la cantidad de datos que pueden llegar a consumir, sino en las veces que establecen comunicaciones con el exterior. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) afirma que la mitad de estas ocasiones no tienen influencia (o sí, pero poca) en la experiencia de usuario.

Para llegar a esta conclusión, analizaron el funcionamiento del medio millar de apps más populares de Google Play. Los autores del análisis afirman que “puede haber una buena razón para esta comunicación encubierta”, sosteniendo que “no tratan de decir que hay que eliminar esta práctica”, solamente piden un poco más de transparencia para el usuario.

El MIT tampoco asegura que el asunto sea sospechoso al cien por cien. Muchos datos que se envían son datos analíticos, como informes de fallos y rendimiento, algo que también pasa en iOS o Windows Phone. Esto ayuda a que la app se ejecute más efectivamente y tener información de fondo si la abrimos cuando no hay conexión.

No obstante, algo de preocupación sí que existe porque, según los autores, los desarrolladores no cuentan cómo tratan esta gran cantidad de comunicaciones que generamos y cómo la salvaguardan para que no haya riesgo para nuestra privacidad.

El diagnóstico del MIT

Generalmente, el código fuente de las apps no está disponible al público y se suelen ocultar los detalles en la ejecución de los programas, lo que en programación se conoce como “ofuscación”. Pero todas ellas comparten un estándar de procedimientos básicos en Android que determinan cómo interactúan con el hardware de un teléfono.

Por esto último, los investigadores reprodujeron copias prácticamente exactas de 47 de las 100 apps más famosas para el sistema operativo de Google. Así validaron su análisis de los canales de comunicaciones que abría cada una al ejecutarla.



Después desactivaron los canales de comunicación que sus herramientas identificaron como ocultas y analizaron las versiones modificadas y originales de los programas. En 30 de los 47, no se notaron diferencias entre las dos versiones, en tres casos la diferencia era menor y en nueve el problema fue la desconexión de los anuncios. Solamente cinco dejaron de funcionar por completo.

Pero... ¿quién está al otro lado en esas comunicaciones ocultas? Los investigadores cuentan un ejemplo que no repercute en el uso normal. Una app de una cadena de supermercados americana envía información de los códigos de barras que escanean sus clientes a un servidor que parece asociado a Ebay.

¿Qué podemos hacer nosotros?



Pues en principio, poco. Si no queremos enviar informes de uso tendremos que buscar algún ajuste para deshabilitar en todas y cada una de las apps que tenemos instalada. ¡Si es que lo tiene!

Una buena noticia es que Android 6.0 Marshmallow cuenta con un administrador de permisos que concedemos a las aplicaciones, una capa extra de seguridad y control para ver qué funciones necesitan de nuestro teléfono: almacenar nuestros contactos, acceder a la cámara o el micro, saber el estado del terminal, la ubicación, etc...

Se puede hacer individualmente en el apartado “información de la aplicación” o gestionarlos en 'Ajustes / Aplicaciones / Opciones avanzadas / Permisos de aplicaciones'. El problema es que esta versión de Android sólo está implantada en menos del 1% de dispositivos...

Una opción que ya existe desde hace varias versiones en los ajustes de Android sirve para controlar la cantidad de datos. Podemos poner nuestro ciclo de facturación, avisos de consumo y capar las apps que no queremos que desangren nuestra tarifa de datos en segundo plano.