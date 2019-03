Moves, una app para descubrir que haces más ejercicio del que crees A estas alturas estarás preparándote para los ágapes que se acercan: cenas de empresa, cenas de empresa, copas y todo tipo de manjares que se alojarán directamente en tus lorzas. Pero tranquilo, aunque creas que no, tú ya haces ejercicio… y esta app te ayuda a descubrirlo.

Los runners, esa plaga. De pronto correr se ha puesto de moda, y todo el mundo lo hace. Y tú, que o bien no consigues sacar tiempo o bien no te apetece lo más mínimo ponerte a correr en pleno invierno, les sigues en Facebook con estupor. Que si acabo de correr ocho kilómetros, que si mira en el mapa la ruta que he hecho, que si me estoy entrenando para una maratón.

Y tú en unos días con el langostino en la mano.

Además del enlorzamiento típico de estas fechas navideñas, hay otra cosa que también pasa cada año: que nos prometemos a nosotros mismos que vamos a acabar con esa desidia física y que vamos a combatir contra el michelín haciendo, este año sí, ejercicio.

Pero tú sabes que no, este año tampoco será.

La cuestión es que, sin ser uno de esos runners sudorosos, tú también haces muchas cosas. Andas, corres y quemas calorías constantemente aunque sea sin darte cuenta. Vas por la calle, caminas aunque sea un poco y a veces aceleras el paso para coger el bus. Y, al final, sin que te enteres, haces unos cuantos kilómetros bajando al perro.

Para ti, que eres uno de esos deportistas ‘pasivos’ existe Moves. En realidad la app, disponible tanto para Android como para iOS, no es nueva, pero su reconcepción (porque es más que un simple rediseño) es más reciente.

Esta aplicación, que se conecta usando el GPS, trackea constantemente tu posición y, tras pedirte peso y estatura, registra tus movimientos y calcula cuántas calorías quemas, de qué forma y qué distancia total recorres.

Hasta aquí poca cosa.

Lo bueno es que todo esto lo hace automáticamente. Es decir, según el movimiento de tus piernas y su velocidad, al llevar el móvil en el bolsillo o en la mano la app registra, gracias al acelerómetro, toda tu actividad. Esto hace que al final del día, entre lo que te mueves en casa, la visita al mercado, el paseo hasta el trabajo, bajar a por la prensa y cuatro tonterías más acumules unos cuantos kilómetros que, oye, no está nada mal.

Pero hay dos aspectos más que hacen de ésta una app única. Primero el diseño y visualización: sencilla y directa, con una versión ‘timeline’ que te marca tiempos y distancias y el nombre de los lugares por los que has pasado, y otra sobre el mapa. Además de esto, la segunda cosa destacable es que, a pesar de funcionar conectado al GPS, apenas consume batería porque han optimizado muchísimo sus recursos.

Además de todo eso, permite integrar sus lecturas con una veintena de aplicaciones estilo Momento, Nudge y otras.

Para terminar de decorar el pastel -permitid el símil gastronómico, ya que estamos hablando de los fastos navideños- puedes corregir a la máquina. Es decir, si detecta que has corrido y en realidad has ido en bici, puedes decírselo, lo cual hará que ajuste mejor el cálculo de calorías. De la misma forma, puedes poner nombre a los lugares por los que pasas: ‘Casa’, ‘Oficina’, ’Tienda de Paco’, lo que quieras… de forma que hará mucho más entendible la visualización ‘timeline’

Al final lo que tienes es una app que te motiva de forma divertida. ayer caminaste 4 kilómetros… así que seguro que hoy haces más. Y todo con un buen diseño y sin derrochar batería.