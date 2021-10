Misscar: Blablacar solo para mujeres

En la actualidad no todo el mundo dispone de un automóvil, sobre todo en el caso de los más jóvenes. La precariedad y los alquileres entre otros elementos han hecho que optar por comprar un vehículo pase a un segundo plano. Por este motivo, muchos utilizamos las distintas formas de transporte público que existen hoy día en España u optamos por una alternativa más barata y ecológica como una bicicleta o un patinete eléctrico. Pero si buscamos realizar un viaje entre provincias difícilmente podremos hacerlo con uno de ellos.

Desde hace unos años ha comenzado a popularizarse una aplicación dedicada a aquellos que quieren desplazarse entre distancias largas y no disponen de vehículo propio y no quieren o pueden utilizar otras vías como un tren o un autobús. La aplicación en cuestión es Blablacar, seguro que muchos la conocéis. Por si alguien no lo sabe Blablacar se ha convertido en una de las alternativas más deseadas a la hora de viajar cortas distancias. Si no sabes cómo funciona te lo explicamos brevemente.

Tras el registro y verificación de identidad previa, un usuario, que sería el conductor, puede introducir un viaje que va a realizar en una determinada fecha, por ejemplo, de Sevilla a Málaga. Aquí es cuando el conductor del vehículo decide el precio que deben pagar los pasajeros. El usuario que desee viajar a Málaga introducirá en el buscador la fecha en la que desea realizar la marcha. Si está conforme con el precio del usuario conductor esté abonará la cantidad solicitada y a través de un chat podrás hablar con él, para acordar el punto de recogida.

Misscar | Misscar

Sin embargo, para las mujeres hoy en día está aplicación puede suponer un problema. Montarse en un coche con desconocidos nunca se sabe cómo puede acabar. Más aun actualmente, en un momento en el que los casos por violencia de género, por desgracia, no paran de aumentar, alcanzando la cifra de 1.112 mujeres asesinadas por su pareja desde 2003. Por ello, y para viajar de forma totalmente segura ha nacido Misscar, una aplicación con la misma metodología que Blablacar, pero destinada única y exclusivamente a las mujeres.

Para asegurarse de que ningún hombre se hace pasar por una mujer durante el proceso de registro tendremos que validar nuestro Documento Nacional de Identidad (DNI) realizando una fotografía por sus dos partes. De esta forma los perfiles de las usuarias se encontrarán verificados en su totalidad

En su página web podéis encontrar más información sobre la aplicación. La cual se ha forjado para que las mujeres se sientan unidas y seguras cuando viajen. De este modo podrás disfrutar del viaje y dormir con tranquilidad si lo deseas. Las experiencias de las usuarias son muy positivas, aunque si te fijas en su valoración general en Google Play podrás ver que es muy baja. ¡No te preocupes! Echa un ojo a los comentarios y verás de qué se trata realmente, no te dejes llevar por las apariencias y disfruta de tu viaje con una mujer al volante. Si deseas descargarla puedes encontrarla tanto en Google Play como en la Apple Store