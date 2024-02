Mensajes de Google: el truco para reaccionar a los mensajes más rápido

Cada vez hablamos más de esta app de Google, sencillamente porque cada vez es mejor, y más divertida a la hora de chatear con otras personas. Cuenta con numerosas funciones que la hacen verdaderamente sencilla de utilizar, y con características que dan verdadero juego en el día a día con los mensajes. En esta ocasión conocemos otra función que nos parece muy interesante, y que simplifica al máximo una de las funciones más utilizadas en los chats, la reacciones.

Ahorra tiempo

La nueva función de Google nos brinda más tiempo para seguir chateando o haciendo cualquier otra cosa, esto es evidente. Y aunque no es que nos brinde todo el tiempo del mundo, la realidad es que con ella podemos añadir una reacción en un simple gesto, que es verdaderamente sencillo. Si hasta ahora para reaccionar debíamos pulsar sobre el mensaje prolongadamente y seleccionar el emoji o sticker de la reacción, ahora va a ser aún más sencillo.

Porque lo único que debemos hacer es pulsar dos veces sobre el mensaje para que automáticamente aparezca la reacción en el mensaje. Eso sí, a esto le vemos un problema, o al menso nosotros no hemos llegado a comprender completamente cómo funciona esta nueva característica. Y es que al hace la reacción con este gesto de doble toque, la que añadimos al mensaje siempre es la misma por defecto, que no es otra que la del emoji con el pulgar hacia arriba.

Por tanto esto es útil siempre y cuando nuestra intención al reaccionar tenga que ver con el primero de estos emojis que aparece en la selección de las reacciones. Si no es así, no tiene mucho sentido reaccionar de esta manera si no expresamos lo que queremos. Por tanto, nos cuesta creer que esta función vaya a quedar así. Entendemos que se debería poder modificar el listado de los emojis y stickers más usados, para poder elegir el que aparecerá en el caso de reaccionar con un doble toque, de lo contrario no tiene mucho sentido esta función.

Para quitar la reacción, solo tendremos que pulsar de nuevo dos veces sobre el mensaje para que el sticker o emoji en cuestión desaparezca de este. La nueva función está llegando a la última versión de la aplicación, en su variante beta, como es la messages.android_20240213_01_RC00. Por tanto, no es una función que vaya a llegar a todos los usuarios de momento, sino que estará un tiempo en fase de pruebas.

Por eso confiamos en que Google esté puliendo todavía la función, y pueda añadir nuevas funciones y sobre todo opciones para poder personalizar las reacciones rápidas y por tanto tenerlas siempre a mano como un comodín para reaccionar con un emoji acorde al mensaje. Las nuevas reacciones rápidas se pueden hacer tanto en los mensajes RCS que enviamos por Wifi, como en los tradicionales SMS, que en esta app cuentan con un aspecto mucho más enriquecido y similar al de otras apps de mensajería. Esperamos por tanto que llegue pronto a todos, y con ese pulido que creemos que todavía le hace falta.