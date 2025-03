Menasjes de Google: cómo reaccionar con tus fotomojis a cualquier mensaje

Una de las funcionalidades más populares entre los usuarios de Mensajes, es la de crear fotomojis, o lo que es lo mismo crear emojis personalizados a partir de sus fotos preferidas de su galería. Ahora además pueden generarlos directamente como reacción a un mensaje, sin salir del chat.

Crea fotomojis desde el chat

Los usuarios de Mensajes de Google, desde hace tiempo, disfrutan de esta divertida funcionalidad que permite crear un emoji con cualquier foto que tengamos en nuestro dispositivo. Hasta ahora, para producirlos debían pulsar sobre el icono de la carita junto al cuadro de texto y seleccionando la opción “crear”. De esta forma tenían acceso a la biblioteca desde donde seleccionan la imagen que querían convertir en un emoji.

Creando fotomojis desde el mismo chat | TecnoXplora

Las reacciones también han tenido muy buena aceptación entre los usuarios. Estas están basadas en las reacciones de las redes sociales, en las que se han ampliado más allá de me gusta o no me gusta. Del mismo modo podemos ofrecer una respuesta a una publicación en nuestros chats con uno de estos simpáticos fotomojis.

Para hacerlo simplemente debemos mantener pulsado sobre el mensaje de texto, video o imagen y esperar a que aparezca el menú sobreimpreso.

de texto, video o imagen y esperar a que aparezca el menú sobreimpreso. Además de los emojis que nos ofrece de forma predeterminada y los más usados, encontramos el botón “ crear ”

” Pulsando sobre este, accedemos a la galería desde donde elegimos la imagen que usaremos como reacción, convirtiéndola en una fotomoji.

desde donde elegimos la imagen que usaremos como reacción, convirtiéndola en una fotomoji. O bien podemos capturar una imagen en tiempo real activando la cámara de nuestro móvil

Al igual que sucede con el resto, de forma automática la app, recorta el objeto principal de esta, eliminado el fondo , dejándolo transparente.

, dejándolo transparente. Una vez estamos de acuerdo con el resultado, pulsamos el botón de enviar.

Verás como en la esquina inferior derecha del mensaje en cuestión aparec e un pequeño círculo que contiene el fotomoji que acabamos de crear.

que acabamos de crear. Una vez convertido en fotomoji, podemos usarla en otras ocasiones, ya sea como respuesta, seleccionándola como un emoji más o simplemente enviándola a través del chat como haríamos cualquier otra imagen.

Esto es posible gracias al giro de timón que ha dado Google con esta aplicación, con la llegada de los mensajes RCS es posible enviar y recibir mensajes sin coste alguno. Gracias a este protocolo podemos compartir mensajes con cualquier usuario, independientemente de la app que usen para ello. Ya que los mensajes se intercambian entre usuarios y no entre aplicaciones.

Estos mensajes también están cifrados extremo a extremo, por lo que su uso es totalmente seguro. Además de esto, han incorporado otras funciones tanto de personalización como aplicaciones que la hacen mucho más interesante y divertida, como pegatinas, gif de selfie o usar las reacciones mágicas para sorprender a nuestros contactos. Y esto ha animado a muchos usuarios a cambiar las aplicaciones de mensajería instantánea más populares, por la app de Google. La cual además permite al mismo tiempo enviar y recibir mensajes SMS, los cuales han pasado a un segundo plano desde la llegada de las apps de mensajería.