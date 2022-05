Instalar apps desde fuera de Google Play, ¿está en peligro?

La instalación de aplicaciones fuera de Google Play ha sido una de las señas de identidad del sistema operativo de Google a lo largo de los años. Esto es algo impensable en la App Store de Google, y por esa razón Android siempre ha sido un sistema operativo digamos que más vulnerable y peligroso a las amenazas. Pero es un rasgo personal del sistema que sin duda han valorado sus usuarios desde sus comienzos. Y aunque no parece que esté en peligro como para desaparecer esta opción del sistema operativo, sí que hay ciertos nubarrones en el horizonte que sugieren que este método podría estar cuestionado por Google, o al menos podría tener la motivación de limitarlo.

¿Qué ha pasado?

Pues bien, hemos conocido que un desarrollador de apps para Android, concretamente de un gestor de archivos, ha sido apercibido por Google para evitar que desde la aplicación se puedan realizar actualizaciones fuera de la Play Store. Como sabéis, es posible no solo instalar apps desde fuera de la tienda de Google, gracias a los APK, sino que además se puede actualizar apps directamente sin necesidad de pasar por la tienda, simplemente instalando una nueva versión más moderna de esta. Algo que no influirá a la hora de que la aplicación se siga actualizando en adelante.

Apps Android | Pixabay

Esta app es Total Commander, y ha visto cómo ahora Google ha estado a punto de borrarla de la tienda, de su Play Store, precisamente por estas cuestiones. Y es que desde Google han permitido mantener la app en la tienda a cambio de que esta ya no sea capaz de instalar archivos APK en el sistema, vamos, que no se pueden instalar de ninguna forma apps fuera de la tienda de Google. Esta es una de las funciones esenciales de muchos gestores de archivos en Android, y sin ella pierden muchos atractivos. Y es que esto parece ser solo la punta del Iceberg, porque a día de hoy nadie puede asegurar que esta exigencia de Google no vaya a llegar a otros desarrolladores de distintas apps.

La advertencia de Google a este desarrollador es clara “Una aplicación distribuida a través de Google Play no puede modificarse, reemplazarse ni actualizarse a sí misma mediante ningún otro método que no sea el mecanismo de actualización de Google Play” Algo que como podéis comprobar cambiaria por completo las reglas del juego. De extenderse esta medida a todas las apps de la Play Store, sería imposible instalar ninguna app en el teléfono sin pasar por la tienda, y por lo tanto habría que recurrir al “root” para poder hacerlo.

Por tanto, aunque todavía no está claro el por qué de este movimiento de Google, habría que ir preocupándose de que esto pueda convertirse en norma, porque de ser así se acabarían la instalación de apps fuera de Google Play. Algo que evitaría por ejemplo jugar a Fortnite, que está fuera de la tienda de Google. Es verdad que este método es un coladero de malware, pero también se ha demostrado que en la propia Play Store este a veces se cuela igualmente.