Instagram te dejará añadir enlaces a todas las fotos que publicas... pagando

Instagram se ha transformado en una de las redes sociales más importantes del mundo por la naturaleza de los contenidos que suben a ella millones de usuarios todos los días, lo que puede convertirla en un motor de negocio extraordinariamente efectivo para muchos creadores, ya sean de contenido, de moda, tecnología, etc. Pero a día de hoy existe una limitación para impulsar un negocio: no hay forma de redirigir a los potenciales compradores a páginas donde concluir una potencial compra.

Esto es así porque Instagram no permite, ahora mismo, añadir enlaces web a los subtítulos de una foto, de tal forma que cada producto que subimos no hay manera de saber dónde podemos encontrarlo. Ahora bien, el ingenio de los usuarios no tiene fin y por eso han venido saltándose en los últimos años esta limitación con un pequeño truco que, si bien no es tan eficiente como publicar un enlace junto a una fotografía concreta, sí que permite dar pistas a los interesados. Se trata de colocar esa URL en nuestra biografía, en la información de nuestro perfil, aunque haya ocasiones en las que sea complicado acceder a él.

El problema de ese sistema es que con cada producto nuevo que queremos promocionar, hay que repetir el proceso de cambiar ese enlace en nuestro perfil, lo que es un auténtico rollo y resta impacto a lo que deseamos vender. Por lo que esta solución que aparece en el horizonte de Instagram se convierte en una alternativa más que interesante. Aunque tiene un problema...

Una patente con enlaces... que saldrán muy caros

Así que tras mucho tiempo en el que los de Facebook desestimaron cualquier posibilidad de añadir esos enlaces a una publicación concreta, ahora parecen más abiertos y sensibilizados, aunque la solución que han encontrado es seguro que no gustará a todos los usuarios. Y es que Instagram podría tener esos links para los subtítulos de las fotos muy pronto pero... pagando.

Patente de Instagram de añadir enlaces a las publicaciones pagando | Facebook

Así puede verse en el esquema de una patente (justo encima) en la que puede verse un draft de mensaje con una URL en su interior y cómo la red social, cuando vamos a publicarlo, nos avisa de que esa inserción tiene un coste. Concretamente, dos dólares, una cantidad que en el caso de trasladarse a euros estamos seguros de que no variaría en absoluto. De esta forma, Instagram quiere asegurarse de que la publicación de estos enlaces en los mensajes no se realiza de forma generalizada, descontrolada y por parte de todos los usuarios, regalando relevancia a páginas webs que se aprovecharían de la capacidad de viralización de la red social, aunque el usuario no sacara ningún beneficio económico.

De momento las cosas se quedan como estaban y no hay evidencias de cuándo podrían llegar esos enlaces de pago en Instagram, toda vez que se trata de una patente y, como bien sabéis, desde el momento en el que se registran (el 8 de septiembre en este caso) hasta que se materializan pueden transcurrir meses, o años. ¿Qué os parece?