Instagram compartirá tu ubicación con Facebook para enviarte aún más publicidad

Cazador, cazado. Así podría resumirse lo que le acaba de pasar a los ávidos desarrolladores de Instagram, quienes han sido pillados in fraganti intentando meter una nueva funcionalidad en la aplicación de fotografía que beneficiaría a Facebook y sus anunciantes.

Concretamente, lo que la investigadora Jane Manchun Wong ha revelado al portal TechCrunch es que Instagram se encontraba desarrollando una nueva configuración de privacidad que le permitiría compartir tu historial de localizaciones con Facebook.

Esto significaría, en la práctica, que aunque no estuvieras utilizando la aplicación de manera activa, esta seguiría recolectando los datos de dónde te encuentras, lo que ayudaría a Facebook a segmentar su base de datos de usuarios aún más y poder recomendarte anuncios relevantes en función de tu posición en ese momento.

Esos datos geolocalizados aparecerían, además, en la sección de “Actividad” dentro del perfil personal de Facebook, donde, hoy por hoy, ya se incluye un mapa con los sitios en los que has estado.

Ante el revuelo que se podía generar, un portavoz de Facebook ha querido aclarar a TechCrunch que esto no era así realmente: “Por confirmar, no hemos introducido actualizaciones en nuestra configuración de localización. Como saben, trabajamos continuamente con ideas que podrían hacerse realidad o que finalmente no son lanzadas. Instagram actualmente no guarda el historial de localizaciones, y mantendremos a los usuarios informados de cualquier cambio que hagamos en este tipo de configuración en el futuro”.

Esto, desde otro punto de vista, confirma que el historial de localizaciones es algo en lo que trabajan en Instagram y que, tarde o temprano, terminará llegando a la aplicación.