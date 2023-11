Increíble pero cierto, el Nothing Phone 2 será compatible con iMessage

La pugna entre Android e iOS se lleva librando muchos años, y a pesar de que el sistema operativo de Google es mayoritario en el planeta, hay una funcionalidad del sistema de Apple que trae de cabeza a los de Mountain View, se trata de iMessage. Esta app de Apple viene a ser un WhatsApp que utiliza mensajes SMS, y en algunos lugares del planeta, como Estados Unidos, es la aplicación más popular entre los usuarios de iPhone, que la utilizan de forma tan masiva como WhatsApp en España. Pero sorprendentemente la exclusividad de iMessage para iOS tiene los días contados, o eso es al menos lo que ha anunciado Carl Pei, el fundador de Nothing, ya que gracias a una nueva app sus móviles serán compatibles con iMessage.

Nothing Chats, la llave a iMessage

Desde luego es algo sorprendente porque hasta donde sepamos Apple no ha liberado todavía el acceso a iMessage a otras plataformas. Pero desde Nothing se han dado cuenta de que una de las principales razones por las que alguien puede elegir un iPhone en lugar de su teléfono es precisamente por iMessage, no tenerlo en un móvil de Nothing puede ser algo traumático para muchos y por eso no dan el paso. Pero eso acaba de cambiar con la app que ha anunciado Pei.

Esta utiliza una tecnología denominada Sunbird que ha sido personalizada a nivel visual por el equipo de desarrollo de Nothing. De esta manera se obtiene una experiencia igual de satisfactoria que iMessage, incluso con unos matices que siempre han preocupado a los usuarios de la plataforma. Y es que en ella los mensajes que se envían desde un iPhone se muestran de color azul, mientras que si se chatea con alguien que tienen un iPhone el mensaje se muestra en verde.

Y desde Nothing han conseguido que esto no sea un problema, porque, aunque escribamos desde sus teléfonos, el mensaje se seguirá mostrando en color azul, como si de un iPhone se tratara. Por tanto, desde el fabricante chino han dado con la fórmula perfecta para poder meterse en el ecosistema de iMessage aunque tengamos un teléfono Android y sin levantar sospechas. Algo que seguro anima a muchos usuarios a dar el salto, ya que nadie a través de esta app pensará que tienen un Android. Un argumento quizás absurdo pero que es válido y de mucho peso para un gran número de usuarios de Apple.

Eso sí, esta nueva app solo va a ser compatible de momento con un solo teléfono, el Nothing Phone 2, y tan siquiera con la primera generación. No entendemos que haya limitaciones de hardware en este caso, por lo que lo más lógico es que se trate de una estrategia comercial para potenciar las ventas de su último teléfono. Aunque no hay que descartar que esta nueva app pueda llegar a lo largo de los próximos meses a la primera generación, y quien sabe también si a otros móviles de Android. Pero desde luego estamos seguros que esto habrá pillado con el paso cambiado a Apple, que veremos si no realiza algún movimiento para evitar este acceso desde Nothing Chats.