Imágenes cinemáticas de Google Fotos, ¿qué son y cómo se crean?

Los usuarios de Google One tienen acceso a una función exclusiva la cual permite crear fotos cinemáticas. Te contamos qué son las fotos cinemáticas y cómo crearlas.

Fotos cinemáticas en Google One

Ahora que tanto se habla de la inteligencia artificial y todo lo que podemos hacer con ella, podemos entender mejor qué son las fotos cinemáticas y cómo funcionan. A partir de una imagen captada con nuestro móvil y con la ayuda del aprendizaje automático se crea un efecto similar al de zoom, esto se consigue calculando la profundidad y generando una imagen tridimensional.

Por lo que parece que nuestras imágenes además de ganar volumen parecen cobrar algo de vida. Algo que desde hace unos años Google no ha mostrado a través de la sección de recuerdos. De forma automática la app genera desde collage, fotos mejoradas además de las cinemáticas. Pero ahora además si estamos suscritos a Google One, podemos crear nuestras propias imágenes.

Convertir una imagen normal en una foto 3D es muy sencillo con esta nueva utilidad, aunque se encuentra algo escondida entre los menús de Google Fotos. Para crear nuestras propias imágenes, sigue los siguientes pasos.

Si es la primera vez que hacemos uso de esta función tendremos que esperar unos segundos a que se instale correctamente. A partir de este momento, el proceso se realizará automáticamente sin esperas añadidas, solo el tiempo que tarda en procesar nuestra foto. Esto dependerá en parte de la complejidad de esta, aunque no va más allá de unos pocos segundos. Si estamos conformes con el resultado podemos guardar el resultado de nuevo en la biblioteca.

No siempre el resultado es satisfactorio por lo que podemos probarlo en diferentes fotos hasta alcanzar un resultado que nos agrade. Debemos tener en cuenta que el algoritmo calcula y predice la profundidad de espacio por lo que dependiendo del contenido de la imagen será posible en una mayor o menor medida. Cabe recordar que la suscripción a Google One no solo incluye funciones exclusivas en algunas apps como hemos comprobado con Google Fotos, sino que además espacio de almacenamiento extra que podemos compartir entre Google Drive, fotos y Gmail.

Además de compartir estas ventajas con los miembros de tu familia. Dependiendo del plan al que nos suscribimos tenemos desde 100 GB que incluye el plan básico, hasta2 TB ó 5TB de espacio disponibles en los planes Premium. Aunque también podemos optar por el plan Standard con 200 GB.