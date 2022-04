Haz las mejores torrijas y otros platos de Semana Santa con ayuda de esta app

Llega la Semana Santa, una festividad en la que muchos pueden disfrutar de reuniones con sus familias. Y esto solo puede indicar una cosa, y es que llegarán deliciosos platos a la cocina. Pero hay algo que no podemos olvidar, y son las típicas torrijas, ya que es ahora cuando más se preparan. Si nunca has probado a hacerlas de forma casera, sino que has preferido comprarlas, es el momento de sorprender a todos. Pero no te preocupes, pues si la cocina no es lo tuyo, te mostramos una app para hacer torrijas caseras, con la cual obtendrás resultados de escándalo.

Pero las torrijas no son el único dulce típico de la Semana Santa, por lo que estas aplicaciones te serán de lo más útiles para la preparación de otras recetas.

Torrijas y dulces de Semana Santa

Cuando pensamos en la festividad de la Semana Santa, no solo pensamos en las procesiones, sino también en los ricos dulces que podremos disfrutar, pero principalmente, el más típico de todos, las torrijas. Son muchas las aplicaciones en las que puedes encontrar cómo hacerlas, pero la app Recette Torrija facile et délicieuse es una de las mejores opciones a tener en cuenta y la puedes descargar de forma gratuita a través de este enlace.

Al tratarse de una aplicación dedicada especialmente a las torrijas, en ella no solo vas a encontrar la receta clásica, sino que tienes muchas más opciones, de forma que podrás ir probando diferentes tipos. Entre ellas, algunas de las que vas a poder encontrar son de Torrijas De Leche Con Almíbar De Naranja, Torrijas Con Azúcar Y Canela, Torrijas De Chocolate Y Caramelo, Torrijas De Leche Y De Vino Blanco, Torrijas De Leche Y Vino Dulce Rellenas De Natillas y muchas más.

Torrijas | Unplash

Pero como te indicamos en un principio, las torrijas no son el único dulce típico de la Semana Santa, por lo que si quieres probar con más variedad, también puedes recurrir a la aplicación Postres de la Abuela disponible a través de este enlace. En esta tienes disponibles una gran cantidad de opciones, como natillas, flanes, bizcochos, tartas y mucho más.

Sin duda, esta será una magnífica Semana Santa gracias a todos los dulces que vas a aprender a preparar. Y lo bueno es que si estáis en familia, vais a poder disfrutar pasando tiempo juntos mientras lleváis a cabo algunas de las preparaciones. Por supuesto, que sean dulces típicos de esta festividad no quiere decir que no vayáis a poder prepararlos durante otra época del año, así que no lo dudes y descárgate las mejores aplicaciones para hacer torrijas y otros dulces de Semana Santa.