¿Has renovado el carnet de conducir pero aún no lo has recibido? Llévalo en el móvil

Uno de los trámites para los conductores es la renovación del permiso de conducción. Se lleva a cabo de forma obligatoria cada 10 años si el conductor no ha cumplido los 70 años y a partir de ese momento se hará cada 5 años. Desde hace ya tiempo no hace falta acudir a la Jefatura de Tráfico correspondiente para realizar el trámite, podemos hacerlos en los centros de reconocimiento Médico autorizados. Aunque debemos tener en cuenta de que en estos casos no nos llevaremos con nosotros la nueva tarjeta, sino que tendremos que esperar unos días a que nos llegue por correo. A continuación, te contamos cómo llevar con nosotros el permiso de conducir mientras tanto.

Lleva el carnet de conducir en el móvil

Ya hemos hablado en varias ocasiones de la App que la Dirección general de Tráfico pone a disposición de los conductores y los propietarios de vehículos. En ella podemos consultar toda la documentación de nuestros vehículos y la relativa a nuestro permiso de conducir. Desde los puntos de los que disponemos, los diferentes permisos que hemos validado e incluyo la validez y la fecha de renovación de estos. También podemos agilizar los trámites de renovación desde la propia aplicación realizando el pago a través de ella. Por lo que, si tenemos la intención de acudir a la Jefatura de Tráfico, previamente debemos pasar el reconocimiento médico necesario para la renovación, rellenar el impreso oficial de solicitud que puedes descargar aquí, abonar el importe de las tasas y una adjuntar fotografía original actual de 32x26 mm.

Paga las tasas a través de la app | TecnoXplora

Para pagar las tasas podemos hacer uso de la aplicación para ellos entra en la App y accede al manu desde en el menú hamburguesa situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Entre las opciones, selecciona “mis trámites”

En el apartado tasas pulsa sobre “pago de tasas”.

Al hacerlo accedemos al listado de opciones donde seleccionamos “para un permiso de conducir”

Una vez accedemos al nuevo menú, seleccionamos “me ha caducado y lo quiero renovar”

De esta manera accedemos a la tasa correspondiente que podemos adquirir pulsando sobre “comprar tasa”. Completa el proceso de comprar siguiendo las indicaciones del asistente.

Completa el proceso de comprar siguiendo las indicaciones del asistente. Una vez hemos completado el proceso de renovación del permiso si este no nos es entregado en el mismo momento, lo recibiremos por correo en la dirección que tengamos registrada.

Como justificante de la renovación se nos entrega un resguardo en papel, por lo que, si no quieres llevarlo siempre encima, puedes usar la propia aplicación de mi DGT, desde la que tenemos acceso a la información de nuestro permiso. Y desde la cual podemos comprobar el estado en el que se encuentra nuestro trámite de renovación. De esta forma evitaremos ser sancionados en el caso de que un agente nos pida el permiso de conducción. El uso de los permisos de conducción digitales es algo que desde hace tiempo puso a disposición la Jefatura de tráfico y que además de sustituir a la documentación física tanto de vehículos como te conductores, es totalmente legal siempre y cuando estén en vigor y este todo en orden.