Google Play estrena una función que llevábamos años esperando

Si hay una app que ejecutamos casi a diario en nuestros teléfonos Android, esa es Google Play. La tienda de los de Mountain View nos provee de apps y juegos para nuestros terminales, y es habitual instalar varias apps a la semana desde ella. Un proceso al que nos hemos acostumbrado estos años en Android, y que no da demasiada información cuando se están instalando, salvo por la información sobre la evolución de la instalación que se muestra en la misma pantalla de instalación. Pero a diferencia de otros sistemas operativos, cuando salimos de ella no tenemos opción de saber cómo marcha la instalación, algo que va a cambiar dentro de poco.

Un cambio importante

Esa es la sensación que nos da, sobre todo porque es algo que como decimos, habíamos visto en otros sistemas, en iOS desde el principio se ha mostrado en la pantalla de inicio el icono de la app que se está instalando, y una barra de progreso de esta instalación. Pero en Android no es así, si tenemos activada la adición del icono de la app a la pantalla de inicio, no se muestra este hasta que la instalación ha terminado, y por tanto no vemos información alguna sobre la evolución de la instalación en ningún momento. Pero eso ahora está cambiando, al menos es lo que están notando algunos usuarios del sistema operativo en los últimos días.

Y es que han podido comprobar cómo ahora se muestra la evolución de la instalación. Mientras la instalación no ha acabado, se muestra el icono en color gris, y alrededor suyo podemos ver un anillo que muestra la evolución de la instalación, en color verde con la proporción de la aplicación que ya se ha instalado. De esta forma sabremos lo que queda hasta que la app esté disponible. Eso sí, esta información solo aparecerá si activamos que las apps se añadan automáticamente a la pantalla de inicio del teléfono. De momento parece haber ciertos requisitos para que esta función esté disponible en nuestro teléfono.

Lo primero es contar al menos con Android 11 como sistema operativo. Y el segundo como decimos es tener activada la opción de que se añadan automáticamente las apps que instalamos a la pantalla de inicio. De esta forma podremos ver esta evolución de las apps que se están instalando directamente desde la pantalla de inicio. Algo que desde luego agradecemos, y que muchos no entendíamos como nunca había añadido Google en estos años, sobre todo cuando sistemas como iOS nos lo llevan ofreciendo muchos años.

Asík que sin duda es una novedad destacada en el entono de Google Play, que ahora por fin nos mostrará una información básica, que no entendemos cómo se ha hecho de rogar durante tantos años. Pero como se suele decir, más vale tarde que nunca, y esto se puede aplicar perfectamente a Google en este caso. Habrá que ir actualizando la tienda de Google, que como sabéis ahora se hace desde la propia Play Store, para disfrutar de esta funcionalidad que desde luego es de las más útiles que ha estrenado la tienda últimamente.