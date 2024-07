Google One podría estrenar plan Lite en el futuro, ¿qué va a ofrecer?

En los últimos meses los usuarios de Google One se han visto algo contrariados con los movimientos de Google respecto de estos planes. Y es que ha acabado con algunas de las mejores funciones que tenía disponibles, como la VPN integrada, así como multitud de efectos de edición de fotos que eran exclusivos de estos suscriptores, y que ahora son accesibles para todos. Por lo que da la sensación que estar suscrito a Google One solo tiene sentido si queremos más espacio de almacenamiento en la web, de lo contrario, no compensaría al no contar ya con mejoras extra. Pero eso podría cambiar pronto.

Nuevo plan en el horizonte

Y es que ahora se ha filtrado un nuevo e interesante plan para Google One, que tendría el apellido de Lite, y que nos permitiría acceder a una nueva suscripción que conviviría con el resto de planes actuales de Google One.

Esto quiere decir que además del Lite, tendríamos los planes básicos, estándar, Premium y AI Premium. Ahora se sabe de la existencia de este nuevo plan en los planes de Google porque se ha filtrado dentro del código de la app de Google Fotos. Y es que dentro de ella hay una referencia expresa a este nuevo plan.

Dentro de la cadena encontrada en la app existe la siguiente línea:

Google One Lite plan

En ella se puede apreciar la denominación de Google One Lite, y junto al resto de planes que ahora se añaden, parece que la reestructuración de este servicio va a ser profunda. Y nos invita a pensar que los planes Lite y básico ofrecerán más o menos las mismas características, y centradas en el almacenamiento. Es de esperar que este modo Lite pueda ofrecer quizás menos gigas de almacenamiento, quizás 50GB, y por tanto un precio incluso más simbólico, de apenas un euro.

Pero esto son todo especulaciones personales, y Google podría estructurar su oferta de One de manera muy diferente y añadiendo nuevas funciones sobre todo alimentadas por la IA a sus diferentes planes. Lo que es evidente es que como está diseñada ahora la gama de productos One no tiene mucho sentido pagar por según qué planes. La pérdida de los efectos y de la VPN ha dejado bastante huérfanas a las suscripciones más básicas. Así que tiene sentido que haya cambios en la categorización de cada plan. No obstante, recordemos que la principal razón por la que se contrata es por el acceso a espacio adicional para la cuenta de Gmail. Algo que es útil sobre todo cuando usamos Google Fotos, ya que es fácil superar el límite de 15GB gratis en las cuentas de Google.

Lo mismo ocurre con la copia de seguridad de WhatsApp, que ya no es gratuita, y necesita de un plan de este tipo para dotar a nuestro Google Drive de mayor espacio disponible para guardar los mensajes, que en muchos casos pueden ser de varias gigas. En definitiva, como es habitual, las tecnológicas nos crean necesidades que a priori no eran esenciales, pero que tornan en mu necesarias cuando estas dejan de ser gratuitas. Es posible que estos nuevos planes se presenten junto a una nueva batería de dispositivos de Google, que presentará a mediados del próximo mes de agosto.