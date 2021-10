Google Maps te mostrará muy pronto la ruta menos contaminante

Cuidar el planeta ya no es un objetivo a largo plazo, o algo en lo que haya que pensar en el futuro. Sino que es necesario actuar ya para evitar que las cosas vayan a peor y nos podamos ver envueltos en una espiral sin retorno con unos cambios en el clima a los que no nos podamos adaptar. Y es que al planeta le damos lo mismo nosotros, de hecho, no significamos nada para él, porque siempre nos sobrevivirá, el problema es que, de no tomar medidas, será nuestro medio de vida, y las condiciones óptimas para ella, las que dejarán de existir. Pues bien, siempre podemos aportar nuestro granito de arena en el día a día, con decisiones que pueden afectar a la huella que dejamos en él. En este caso para reducirla lo más posible.

Nuevas funciones de Google Maps

La app de mapas de Google ha anunciado ahora diferentes funciones para que sea más sencillo poder acceder a la manera menos contaminante de movernos. Y es gracias a una nueva opción que veremos muy pronto a la hora de planificar una ruta. Ahora cuando lo hacemos, vemos distintas alternativas que nos ofrece la aplicación. La ruta más rápida, la más corta, sin peajes, incluso está empezando a decirnos cuál puede ser la ruta más segura. Pues bien, a esto se añadirá ahora la ruta menos contaminante, algo que sin duda nos ayudará mucho a ser más sostenibles.

Eligiendo la ruta más sostenible | Google

Básicamente cuando estemos planificando la ruta, veremos una nueva sugerencia que nos dirá cuál de estas rutas es la más eficiente en términos energéticos, y por tanto también la más saludable para el planeta. Básicamente será una ruta más rápida, que nos llevará menos tiempo y kilómetros recorrer, y que por tanto dejará una huella menor en el planeta. Esta ruta se distinguirá por un icono de hoja de color verde, que nos dice que esa ruta es más sostenible de entre todas las que hay disponibles. Así que tendremos otra opción a la hora de elegir ruta, y confiando en ella será más sencillo ser sostenibles con el planeta.

Nuevo navegador para bicicletas

Google también ha anunciado en su blog un nuevo navegador para utilizar en nuestras rutas en bicicleta. Básicamente será un navegador muy básico, que no necesitará de mantener encendida la pantalla continuamente. Además, las indicaciones solo se darán en la barra de notificaciones, con una notificación permanente. De esta manera se evita que no prestemos atención a la carretera mientras pedaleamos. Por tanto, será el modo por defecto que utilice Google Maps cuando creemos una ruta en bicicleta, aunque tendremos la opción de revertir los cambios y que sea posible volver a utilizar el navegador clásico, con las indicaciones de dónde girar.

El navegador para bicicletas | Google

Todos estos cambios llegarán primero a Estados Unidos, y según Google, a comienzos de 2022 irá llegando a otras regiones como Europa. Por lo que es de esperar que en apenas unos meses podamos disfrutarlas también en España, y así ser más sostenibles en nuestros desplazamientos diarios.