Google Maps: cómo elegir durante cuántas horas compartirás tu ubicación

Google Maps, es una de las apps de GPS más utilizadas en todo el mundo. Además de los servicios estos servicios que nos ofrece, una amplia selección de funciones y herramientas con las que tanto la navegación hacia nuevos lugares, así como conocer el estado del tráfico en tiempo real durante nuestros desplazamientos. Además, podemos compartir con otros usuarios nuestra ubicación. Te contamos cómo compartirla durante un determinado periodo de tiempo.

Ajusta el tiempo durante el que compartes tu ubicación

Desde hace tiempo podemos saber dónde se encuentran nuestros familiares y amigos siempre y cuando compartan con nosotros su ubicación. Del mismo modo podemos hacerlo nosotros, de manera que sabrán donde estamos. Hasta ahora teníamos la opción de compartir o no nuestra ubicación, pero ahora además podemos configurar el tiempo que queremos hacerlo, te contamos cómo.

Compartiendo ubicación con Google Maps | TecnoXplora

Compartir nuestra ubicación en Google Maps, es de lo más sencillo, tan fácil como abrir la app y pulsar sobre la foto de perfil . De este modo accedemos a una ventana desde la cual seleccionamos compartir ubicación.

. De este modo accedemos a una ventana desde la cual seleccionamos En la pantalla podemos ver ahora nuestra ubicación en el mapa y las personas que han compartido su ubicación con nosotros. Pero, además, encontramos un botón en la esquina inferior derecha del mapa, “Compartir con alguien”.

Pulsa sobre este para acceder a las opciones. Además de las sugerencias de contactos con las que podemos compartir nuestra ubicación, y las apps a través de las cuales podemos compartirla, encontramos el apartado “compartir ubicación en tiempo real”.

Dentro de este apartado encontramos dos opciones , “hasta desactivar esta opción” de manera que mientras que no le digamos lo contrario los usuarios seleccionados podrán ver donde estamos.

de manera que mientras que no le digamos lo contrario los usuarios seleccionados podrán ver donde estamos. O hacerlo de forma temporal estableciendo el tiempo durante el que podrán saber dónde nos encontramos en cada momento durante ese periodo de tiempo. Se trata de la opción “durante x horas”, pulsando sobre los botones de “+” y “-“seleccionamos en tiempo que creamos prudente el tiempo va desde 15, 30 y 45 minutos, luego podemos seleccionar de hora en hora has acumular 12 y por último 1 día.

Transcurrido dicho tiempo a partir de la activación del mismo, nuestra ubicación ya no estará disponible para nadie, ni incluso para los perfiles que hayamos seleccionado. Con esto hay que decir que, durante estos periodos de tiempo, nuestra ubicación no será pública, sólo tendrán acceso los usuarios a los que hemos permitido. Esto no implica que al compartir nuestra ubicación con alguien al mismo tiempo sepamos cuál es su ubicación en tiempo real, ya que no funciona a la inversa y tendrá que ser el otro usuario el que decida si quiere compartir o no su ubicación con nosotros. Los usuarios con los que hemos compartido nuestra ubicación, no tienen potestad para cambiar ningún parámetro al respecto. Del mismo modo funciona en el caso del control parental a través del cual nosotros tenemos acceso a la ubicación de los dispositivos de nuestros hijos, mientras que ellos no tienen por qué saber cuál es la nuestra. Esto permite saber dónde se encuentran en cada momento sus dispositivos.