Google se inventa un borrador mágico... de sonido

En los últimos meses hemos visto llegar a nuestros móviles algunas funciones verdaderamente útiles, y cuando hablamos de fotografía debemos hacerlo sin duda alguna de los borradores mágicos. Una función que hemos visto en diferentes móviles, pero que sobre todo se ha gestado en los Google Pixel, y que ahora disfrutan los usuarios de Google One. Pues bien, no contentos con haber creado una de las funciones más geniales que hemos visto en un móvil, ahora van más allá y quieren llevar su borrador mágico de imágenes al sonido también.

Y todo gracias a la IA

Desde luego la IA está ya en el día a día nuestras vidas, y cuando hablamos de Google no solo se trata de Bard, sino que mucho antes que esta han acostumbrado a añadir a sus móviles y sistema operativo funciones extremadamente útiles que hacen uso de ella casi sin que nos demos cuenta. Una de estas funciones tan relevantes es el borrador mágico, que es capaz de borrar personas, objetos, edificios o lo que sea de nuestras fotos favoritas, y rellenar sus huecos gracias a la inteligencia artificial con resultados espectaculares.

Pues bien, en esta ocasión hemos conocido que Google prepara importantes novedades de cara al lanzamiento de los Google Pixel 8, sus nuevos móviles de alta gama, que deberían ser oficiales el próximo mes de septiembre u octubre. En un vídeo filtrado ahora, podemos comprobar el espectacular resultado que puede dar este borrador cuando hablamos de sonido. Y es que en este campo también pueden existir elementos indeseados.

En la filtración se aprecia un vídeo en el que el ruido de las ruedas del monopatín lo monopoliza todo, y a su vez Google demuestra que es posible eliminar todo ese ruido para dejar solo las exclamaciones y palabras de la protagonista. Básicamente se trata de una nueva función llamada “Audio Magic Eraser” y que como su propio nombre indica, borra de forma automática el ruido de fondo, prevaleciendo otros sonidos que puedan ser de mayor valor, como las voces de las personas que aparecen en él.

No se eliminará del todo, pero sí que ayudará a equilibrar el protagonismo de ciertos ruidos dentro del vídeo. Por ejemplo, si alguien habla a la cámara, pero el sonido de la música de quienes tenemos al lado en la playa es tan algo que cuesta entender a esas personas. Pues bien, en este caso la nueva herramienta de Google podría reconocer ese ruido predominante. En el momento que lo haga veremos un selector de “ruido” que nos permite reducir al mínimo, o en la proporción que queramos ese sonido de fondo.

De tal forma que el resultado de más protagonismo a otros aspectos, como por ejemplo las voces de las personas protagonistas del vídeo. Sea como fuere se trata de una filtración, por lo que parece que la función está lista, pero evidentemente no se estrenará hasta la presentación de los Google Pixel 8. Y aún entonces, tardará unos meses en llegar a los usuarios de Google One. Los que no pertenezcan a este club de pago, difícilmente podrán acceder a ella.