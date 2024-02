Es una de las apps más importantes que podemos tener en nuestro smartphone, ya que con ella podemos tener a mano todas nuestras fotos, tanto las que hacemos con la cámara de nuestro actual móvil, como todas aquellas que hicimos a lo largo de años con otros dispositivos. Y no solo se compone de fotografías como tal, sino también de capturas de pantallas, o escaneos de diferentes documentos. Todo se aglutina en ella, y no siempre es posible mantener el orden en ella como nos gustaría, por eso Google está trabajando en importantes novedades para darle orden a nuestra colección de fotos.

Ayuda para la IA de Google Fotos

Aunque parezca sorprendente, la realidad es que la inteligencia artificial de Google Fotos no es ni mucho menos infalible, y a en los últimos tiempos, aunque ha hecho un gran trabajo clasificando nuestras fotos, sigue necesitando de cierta ayuda para poner en contexto a todas esas imágenes y clasificarlas correctamente. Y eso es precisamente lo que se ha filtrado ahora, una función que facilita el orden dentro de la app de fotografía.

Esto podremos hacerlo añadiendo nuevas categorías a las fotos, que automáticamente las clasificarán en un lugar u otro de nuestra biblioteca. A la IA de Google Fotos no hay que pedirle nada específico para que esta clasifique de forma automática todas nuestras fotografías y sobre todo documentos. El problema es que actualmente si la clasificación no es correcta, poco se puede hacer por modificar los atributos para que se muestre donde realmente debería hacerlo.

En este caso dentro del código de la app hemos podido conocer cierto texto que nos ha desvelado una nueva funcionalidad para la aplicación, Concretamente se trata de una herramienta para poder asignar categorías a las fotografías. Todo ello a través de un botón denominado Cambiar Categoría, al que se puede acceder desde el menú que podemos encontrar dentro de los tres puntos verticales que hay en la parte superior derecha de la aplicación. Al pulsar sobre ese botón, será posible asignar a cada foto una categoría específica, por ejemplo, si no se trata exactamente de un documento, podremos asignarle una categoría diferente, como la de una foto familiar, para que se mueva de lugar.

Las líneas de código encontradas y que pueden dar lugar a una futura función como esta, han sido las siguientes:

Change categories

Categ

En ellas se puede advertir que Google Fotos trabaja en distintos ajustes para poder brindar categorización a cada una de las fotografías de nuestra galería, para que, si la IA no ha clasificado bien la imagen en base a su contenido, seamos nosotros quienes finalmente le demos el contexto real. Una buena herramienta para poder pulir el trabajo de la IA, que desde luego no es infalible, y siempre puede estar sujeto a valoraciones erróneas, que no tienen en cuenta nuestro contexto personal y específico. De momento es algo que solo está dentro del código, por lo que ningún usuario ha podido experimentar aún la funcionalidad, y eso nos da la impresión de que ralentizará su lanzamiento todavía unas semanas.