Google Fotos prepara ya un cambio radical en su diseño que le va a sentar muy bien

La aplicación de fotos de Google es la más popular de su segmento en todo el planeta. Incluso muchos usuarios de Apple utilizan esta plataforma en iOS por su sencillez de manejo y la cantidad de herramientas que ofrece para mantener al día nuestra galería de fotos. Y ahora parece que a nivel de diseño estamos asistiendo a toda una revolución, que podría desembocar en el mayor cambio a este nivel que haya recibido nunca la plataforma de fotos en su versión móvil.

Un diseño totalmente nuevo, y mejorado

Desde luego lo que hemos visto ahora sobre Google Fotos nos gusta, y mucho, y no entendemos como no se había transformado así mucho antes. Este diseño no es oficial ni mucho menos, y se ha dejado ver para algún usuario a modo de encuesta. Concretamente, ha sido el usuario de Telegram @Arfus_UwU, quien ha compartido en esta aplicación una captura de una encuesta que estaría realizando Google sobre el aspecto de la aplicación.

Esta encuesta se encuentra alojada en SurveyJunkey, y pide a los usuarios que elijan entre dos diseños de la aplicación. En la parte izquierda se puede ver el diseño actual, mientras que en la parte derecha vemos el que presuntamente servirá de renovación de la interfaz. Y es que los cambios son evidentes. Por un lado, tenemos unos recuerdos de un mayor tamaño, hasta el punto de que en la pantalla solo se muestra la miniatura de dos, en lugar de tres, como ocurría antes.

Esto no es un problema, ya que es carrusel que podemos deslizar fácilmente de manera lateral. Esto le quita algo de espacio a la galería de fotos, que comienza unos píxeles más abajo. Pero es algo que se compensa con creces con los cambios introducidos en la parte inferior de la pantalla. Porque pasamos de un menú de tres botones con una gruesa barra, a otra en forma de pastilla, y un botón flotante.

Estos son mucho más pequeños y permiten ver más galería, ya que no llegan a los extremos de la pantalla. Esto hace de la interfaz algo mucho más liviano y agradable de ver. En la pastilla tenemos la barra de búsqueda que actualmente se encuentra en la parte superior, y viene acompañada de un botón con varias miniaturas, que entendemos nos da paso a las distintas secciones de fotos e imágenes.

En la parte superior se elimina el logotipo de Google Fotos con texto, y solo se deja un icono con el molinillo de la aplicación en blando y negro, el resto es igual. Viendo este nuevo diseño, es evidente que la mejora es enorme en términos de diseño. Pero también se vislumbra un viraje de Google hacia la IA de Gemini. Ya que gana mucho más protagonismo la barra de búsqueda, que no solo sirve para buscar, sino también para preguntarle a Gemini por cualquier cuestión relacionada con nuestra galería de fotos almacenada en la nube o en nuestro propio teléfono.