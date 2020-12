Google Fotos lanza una nueva función para crear fondos animados con tus imágenes en Android

Google anunció hace unos días que a partir de junio de 2021 todo el almacenamiento gratuito, e ilimitado, se terminaba, así que está orientando muchas de sus funciones hacia ese futuro de pago para prácticamente todos los usuarios. Así, han comenzado a llegar filtros específicos para los clientes de su Google One y, ahora, además de otros cambios, están poniendo en marcha una nueva función que a muchos usuarios de Android les va a encantar: wallpapers live.

Estos fondos animados no son otra cosa que la posibilidad de escoger una sucesión de fotos (en este caso) para mostrarlas de forma secuencial, una detrás de la otra, para que cada poco tiempo la apariencia de nuestro smartphone vaya refrescándose y cambiando. Es algo que tenemos en Windows 10, donde es posible escoger una carpeta llena de fotografías para que el sistema operativo las vaya mostrando y cambiando cada pocos minutos.

De momento en la versión beta

Han sido los compañeros de XDA-Developers los que han encontrado esta nueva función que está presente una de las versiones (teóricamente) finales publicadas por Google y en la que puede verse con total claridad cómo es posible crear fondos animados a partir de nuestros recuerdos y, a la vez, ir guardando varios para alternarlos con el paso de los años.

Se trataría de una especie de libro virtual con recuerdos de un viaje, o un evento, o unas fiestas (vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad...) que podremos recuperar para colocar como fondo de nuestro smartphone a nuestro antojo. Esta función está abierta a que seamos nosotros los que elijamos qué fotos queremos añadir y cuáles no, para que no se cuelen por ahí algunas que no cumplen con unos requisitos mínimos. Por ejemplo, que su encuadre quede bien en vertical, etc.

Google Photos update adds a live wallpaper that cycles through your memories https://t.co/QmP1VOLJDg — XDA (@xdadevelopers) December 3, 2020

Esta función tiene la opción de vista previa, por lo que podremos testar antes de guardar el fondo de pantalla cómo se verá y, así, corregir cualquier mal encuadre que nos encontremos. Una vez realizada la selección, toca decirle a Google Fotos que queremos utilizarla como fondo animado a partir de ese momento y ya está.

Esta función, de momento, solo está disponible en Android, que es donde Google por razones obvias mejor se maneja, entre otras cosas, porque iOS no dispone de algo parecido salvo a la hora de guardar una imagen en formato GIF. Solo así el teléfono de los de Cupertino sería capaz de llegar a emular un efecto parecido a estos wallpaper live de Android. Y con sustanciales diferencias.

Si te apetece decorar tu teléfono de una manera amena y divertida, recuerda que la versión de Google Fotos que ya permitiría estos fondos animados es la 5.22, que ya está empezando a llegar a algunas Play Store de Android. En España, a esta hora, y tras buscar esa release para un dispositivo Samsung de 2018, no hemos encontrado la actualización. Así que toca seguir esperando un poquito.