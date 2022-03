Google Fotos estrena nuevas funciones inteligentes

La gestión de las fotos es una de las labores más importantes que hacemos en nuestros móviles, tanto si tenemos aspiraciones de fotógrafo profesional, como si acumulamos básicamente memes y fotos que nos mandan la familia y amigos. Para ello Google Fotos es quizás la app más importante del mercado, sobre todo para quienes cuentan con un móvil Android. Hoy hemos conocido una nueva funcionalidad inteligente, que demuestra que Google sigue trabajando duro para ofrecernos la app de galería más completa del momento. Ahora ha estrenado una serie de opciones que aparecen en la galería de forma contextual.

Nuevas funciones inteligentes

Lo que hemos conocido ahora es que la aplicación de Google está liberando una nueva funcionalidad de lo más interesantes. Las redes neuronales y la inteligencia artificial se han convertido en algo muy presente en todas las aplicaciones de Google. No hay más que ver Lens para poder comprobar cómo este tipo de tecnologías basadas en sofisticados algoritmos pueden ofrecernos una manera diferente de interactuar con lo que nos rodea, tanto generado por la cámara de nuestro móvil como desde la propia galería. Y es ahí, en la galería del teléfono de Google Fotos, donde podemos ver ahora una serie de nuevas etiquetas y accesos directos inteligentes.

Y decimos que son así porque no siempre aparecen las mismas en la parte inferior de la pantalla, sino que van cambiando en base al contenido que estamos viendo, si es una captura de pantalla, una foto de la cámara o bien un vídeo. En base a ese contenido, aparecen más o menos atajos a funciones tan útiles como buscar en Google Lens, recortar la imagen, garabatear, copiar texto, escuchar, buscar o ajustar. Y esas son solo las que aparecen en las capturas que hemos visto ahora de esta versión de Google Fotos.

Estos accesos directos buscan ahorrarnos pasos dentro del menú de Google Fotos, porque, por ejemplo, para recortar una imagen, tendríamos que pulsar antes sobre el botón de editar y después sobre el de recortar, algo que nos ahorramos si pulsamos directamente sobre este atajo inteligente que aparece en la parte inferior. Para quienes han tenido la fortuna de probar esta función, parece que es más normal que se muestre cuando estamos consultando capturas de pantalla o fotos donde no hay texto, pero vamos, entendemos que es algo circunstancial, y que aparecerán estas funciones en todas las fotos, variando el número de atajos en base a la propia estructura de la imagen

Como es habitual, de momento no ha llegado esta nueva función a todos, sino que es necesario tener instalada la última versión, pero no parece que garantice nada. Nosotros tenemos instalada esa última versión, de hoy mismo, la 5.81.0.433853746, y no tenemos ninguna de estas opciones disponibles. Así que nos inclinamos a pensar que es más bien un cambio en el lado del servidor de Google, que de momento ha afectado a algunos usuarios, y que por tanto no ha llegado a todos de forma masiva. Habrá que esperar aún unos días o semanas para ello.