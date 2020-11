Google Fotos estrena un llamativo diseño para mostrar tus recuerdos

La aplicación de fotos de Google sigue siendo la favorita de la mayoría de usuarios, aunque veremos qué ocurre a partir del próximo verano, cuando el espacio de cualquier foto compute para el total de almacenamiento de nuestra cuenta en la aplicación. Una de las características que más gusta a los usuarios es la que permite acceder a nuestros recuerdos, las fotos más destacadas que se sucedieron el mismo día varios años atrás. Es algo similar a las historias de Instagram, y ahora desde Google le están dando un aspecto muy diferente al que estamos acostumbrados, que todo hay que decirlo, no es especialmente atractivo.

Nuevos diseños para los collages

A comienzos de esta semana anunciaba precisamente esta novedad, la llegada de los nuevos diseños para los collages que genera automáticamente la app de fotos. En la imagen compartida por los de Mountain View podíamos ver por primera vez el aspecto de los nuevos collages, y desde luego era bastante llamativo. La noticia ahora llega de mano de Android Police, que ha comenzado a comprobar que estos nuevos fondos de pantalla para los collages están llegando a los primeros usuarios. Y no se trata solo de un diseño como el visto en el tuit de Google, sino que están llegando diferentes diseños, en este caso se puede apreciar uno en el que aparecen las imágenes sobre lo que parece una especie de papel pintado.

En estas nuevas imágenes se pueden ver varias fotografías con un aspecto tridimensional en el que se muestra la foto con una sombra detrás. Además en el lateral, como escrito a mano alzada con un rotulador se muestra la fecha en la que fue tomada la foto, con el mes, el día y el año. Por la experiencia de quienes han podido acceder a estos nuevos contenidos, parece que lo que tiene que ver con collages está limitado al carrusel de fotos destacadas recientes. Como sabéis, ahora Google Fotos no solo nos muestra recuerdos de lo que ocurrió un mismo día hace varios años, sino que ahora se muestran historias también de las mejores fotos que hemos tomado recientemente.

Nuevos Collages de Google Fotos | Android Police

Es de esperar que estas nuevas imágenes de fondo para los collages vayan llegando a todos los usuarios poco a poco. Y no parece que este cambio tenga que ver con una nueva versión de la app, sino que se están implementando del lado del servidor de Google, por lo que realmente no hace falta andar con actualizaciones. Todo dependerá entonces de que tengamos la suerte de que la conexión a los servidores de nuestra app de Google Fotos coincida con esos cambios en el servidor. Desde luego es una interesante mejora que le da un aspecto muy festivo a las fotografías de nuestros recuerdos en la aplicación. Hay que reconocer que en la actualidad no es que haya un diseño muy atractivo, más bien todo lo contrario, es tan sencillo que llega a ser bastante soso. Al menos con estos cambios disfrutaremos de una experiencia mucho más vistosa de lo que era hasta ahora.