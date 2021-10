Google Fotos, ¿cuándo llegará su borrador mágico a nuestros móviles?

Hace unas semanas Google presentaba los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Dos teléfonos de alta gama que suponen la mayor revolución que hemos visto en la gama de los de Mountain View en muchos años. Y la revolución no ha llegado solo por parte del nuevo hardware de la firma, sino también de su potente software, que sin duda es uno de los grandes baluartes de la marca. Es el caso de una de las funciones más celebradas de Google Fotos, y sin duda su mayor novedad. Se trata del Magic Eraser, que aquí conocemos como “Borrador Mágico” y que no puede describir mejor lo que es capaz de hacer con nuestras fotografías.

Habrá que esperar

Oogle presentaba con esta función una novedad que sin duda será de las más utilizadas por muchas personas en sus móviles. Y es que es capaz de borrar automáticamente de una imagen objetos o personas que nos estorban en ellas. Para esto precisamente Google tira de sus avanzados algoritmos de inteligencia artificial y las redes neuronales para poder identificar cada elemento susceptible de ser borrado automáticamente dentro de una imagen. Pues bien, esta nueva tecnología ha llegado de momento solo a los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Como sabéis Google suele liberar estas funciones poco a poco en diferentes oleadas, y por tanto no está disponible para todos los usuarios.

Y es que los nuevos teléfonos de Google han estrenado procesador, los Google Tensor, que precisamente presumen de potenciar la capacidad para procesar datos con inteligencia artificial y redes neuronales. De ahí que por contar con este procesador sea más fácil utilizar esta función. Pero ahora sabemos que esta nueva funcionalidad está llegando a móviles Pixel anteriores, por lo que ya no serían una función exclusiva de estos móviles. Y si os estáis preguntando cuándo llegará esta función a vuestros móviles que no sean Pixel, la respuesta es que lo harán, aunque habrá que esperar un poco y superar ciertos requisitos.

Habitualmente Google lleva sus nuevas funcionalidades de Google Fotos al resto de móviles Android, pero en los últimos años se ha asegurado de que estas novedades lleguen primero a aquellos que tengan algún tipo de vínculo con la compañía. Lo más normal es que este borrador mágico llegue antes a los usuarios que cuenten con alguna suscripción a Google One, el plan de almacenamiento de los de Mountain View, que sirve por ejemplo para guardar nuestras imágenes de Google Fotos en mayor número.

Por tanto, si cuentas con una de estas suscripciones, ten por seguro de que disfrutarás del Borrador mágico en los próximos meses, tras la exclusividad de los móviles Pixel. Si no tienes un Pixel y tampoco una de estas cuentas de Google One, es posible que tengas que esperar mucho más, o incluso no llegues a recibirla en tu teléfono nunca. O si lo hace, en algún formato reducido. En cualquier caso, si no tienes un Pixel, tocará esperar. Mientras nos tocará conformarnos con ver las demostraciones de Google sobre este nuevo filtro.