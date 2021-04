Google Fotos: ahora puedes añadir fotos y vídeos incluso sin conexión

El servicio de fotos en la nube de Google, el más popular del mercado y que venimos utilizando desde hace años muchos de nosotros, siempre se ha caracterizado por funcionar conectado, para sincronizar nuestras galerías entre distintos dispositivos. De ahí que cuando no hay una conexión a Internet nunca ha tenido demasiado sentido el uso de esta aplicación. Pero eso cambia ahora, ya que los de Mountain View están introduciendo una interesante novedad relacionada precisamente con ello, con la conexión de datos y su disponibilidad. Una funcionalidad que ya empieza estar disponible para algunos usuarios.

Ahora puedes organizar todo sin conexión

La app de Google Fotos ya cuenta con muchas funciones que podemos utilizar sin conexión, de hecho se ha convertido en la app de galería por defecto para muchos usuarios, que puede acceder a todas las fotos que han hecho con su cámara en el móvil incluso si no hay una conexión a Internet activa, ya que lo que se gestionan son los contenidos del almacenamiento del teléfono. Pero qué pasa cuando necesitamos organizar nuestra galería de fotos para que se sincronice con todo el contenido online que tenemos subido en nuestra cuenta. Pues bien, lo que pasa es que si no hay conexión no podemos tocar ese contenido y organizarlo.

Ahora eso cambia, ya que como hemos conocido gracias a Android Police, algunos usuarios están viendo cómo ya es posible organizar su galería incluso cuando no hay conexión a Internet, por ejemplo con el modo avión activado. Por tanto ahora podremos mover fotos o vídeos, crear carpetas y moverlos a ellas sin necesidad de estar conectados a la red. Lo que hace posteriormente Google Fotos es sincronizar esos cambios que hemos realizado en nuestra galería sin conexión, y añadirlos a la versión online de la aplicación. De esta manera podemos ir adelantando el trabajo, si es que tenemos tiempo, y luego esperar a que Google Fotos haga todo el trabajo y lleve a la web todos esos cambios que hemos realizado en los servidores de Google.

Por tanto podremos a partir de ahora organizar toda nuestra galería de imágenes y vídeos sin conexión para que posteriormente quede todo reflejado en nuestra cuenta online. De momento la funcionalidad está disponible solo para algunos usuarios que han visto cómo esta llegaba del lado del servidor. Por lo que incluso si actualizamos la app a la última versión, no tendremos garantizado el acceso a esta función, ya que dependerá de los cambios en el servidor el que podamos acceder a esas novedades. Una app de Google Fotos que cada vez nos ofrece mejores características, como el reconocimiento automático de documentos entre las imágenes de nuestra galería, gracias a la inteligencia artificial.

Una Google Fotos que a partir del mes de junio dejará de ser completamente gratis como lo era hasta ahora, ya que los contenidos de alta calidad, las imágenes y vídeos con una calidad inferior a la original, también ocuparán espacio dentro del cómputo global de nuestra cuenta de Gmail, por lo que habrá que pagar por ese espacio.