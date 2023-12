Google le va a cambiar el nombre a una de las mejores funciones de Android

Nearby Share se ha convertido por derecho propio en una de las funciones más apreciadas de Android, y no porque haga algo que nadie antes haya hecho, ya que es prácticamente un Airdrop, sino porque, aunque tarde, ha resuelto uno de los grandes problemas de los móviles con este sistema operativo, el enviar archivos grandes en un relativo poco tiempo. Ahora sabemos que cuando se ha consolidado su uso, desde Google están pensando en darle un giro y renombrarlo con una denominación diferente.

¿Cómo se va a llamar?

Esta información la hemos conocido gracias a que algunos usuarios están viendo una nueva notificación que informa sobre este cambio de denominación. En esa imagen podemos ver cómo el actual Nearby Share pasará a denominarse Quick Share. Concretamente en la notificación se detalla que Nearby Share ahora es Quick Share. Algo que es bastante llamativo, porque es precisamente, así como se llama el mismo servicio nativo de los móviles de Samsung.

Aquí desde luego da la sensación de que hay un importante conflicto de intereses, y que sobre todo va a confundir al usuario, veremos si este cambio llega a todos los mercados. Y no solo se trata del nombre de este servicio, sino también de su icono, que por lo que anuncia Google en la notificación, con el siguiente texto, Echa un vistazo al nuevo nombre e icono para compartir con dispositivos cercanos.

En el mismo tuit podemos ver el aspecto del nuevo icono, de color azul ahora y con dos flechas que se miran entre sí, algo que también se traslada a la interfaz de la aplicación, que ahora integra también este nuevo icono en otra variación. Dentro del mismo hilo, también se pueden ver imágenes de la aplicación ahora, tras el cambio de nombre, y también se aprecian cambios en su diseño, que es algo diferente, y más Material You aún.

El usuario que ha compartido estas imágenes asegura que desde que ha actualizado la aplicación no le funciona, y no puede enviar mensajes, por lo que es algo bastante extraño. Y tiene dudas sobre el cambio de nombre, y que este sea idéntico al de Samsung. Quizás los coreanos hayan decidido fusionar su estándar con el de Google y dejarlo así en solo una opción y con el mismo nombre, no lo sabemos, porque si no es así, desde luego nos parece un fallo bastante importante o un movimiento empresarial un poco confuso desde luego. Esta nueva denominación llega con la nueva versión de los servicios de Google, concretamente la 23.50.13, por lo que solo disfrutaremos de este nuevo aspecto con ella instalada, hay que estar muy atentos.