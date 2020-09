Google borrará automáticamente los documentos de tu papelera de Drive, ¿sabes cuándo?

A medida que nuestra vida digital va creciendo aumenta la cantidad de documentos y archivos digitales que tenemos que almacenar y que terminamos guardando en la nube. Ahora bien, como de vez en cuando toca hacer limpieza, seguro que habéis borrado en muchas ocasiones contenido que tenéis en Google Drive y que nunca os habéis parado a pensar dónde termina.

Como ocurre con Windows o con macOS, la papelera no deja de ser un lugar donde tiramos lo que ya no queremos, pero lo dejamos ahí almacenado por si nos arrepentimos, o simplemente nos hemos equivocado desechando lo que no debíamos. Solo en el momento que le decimos al sistema operativo que vacíe la papelera es cuando nos debemos preocupar de haber hecho algo mal, porque no tendremos vuelta atrás.

Google Drive funciona de la misma manera y todo lo que borramos no se elimina definitivamente en ese instante, sino que se almacena de forma automática e indefinida en la papelera, donde está guardado hasta que le decimos que la vacía o, en su defecto, configuramos un espacio de tiempo para que lo haga de forma automática el sistema. Pues bien, los de Mountain View han decidido facilitarnos las cosas, aplicando ellos mismos un plazo muy concreto.

Un mes y se acabará todo

En una publicación en su blog oficial, los de Mountain View han anunciado que la papelera de Google Drive se borrará automáticamente transcurridos 30 días desde que depositamos un documento allí, de tal forma que ese será el plazo que tengamos para deshacer la acción. Esto ocurrirá a partir del 13 de octubre, día en el se iniciará la actualización de esas nuevas condiciones de uso de la nube.

Nueva funcionalidad de Google Drive | Agencias

Esto, como os decíamos, termina con la eternidad que tenían por delante esos archivos y que provocaba enfados en los usuarios que, cuando borraban contenido para liberar espacio comprobaban atónitos que no conseguían ganar siquiera un mega. De todas formas, estos cambios llegarán primero a los usuarios de las llamadas G Suites donde los administradores del servicio contarán, además, con otros 25 días más en los que podrán recuperar algún archivo que se haya borrado automáticamente gracias a estas nuevas directrices que entran en vigor el mes que viene.

Eso sí, para evitar problemas Google ha anunciado que, para informar a todos los clientes, mostrará un "banner a los usuarios con los detalles del cambio [que] entrará en vigor independientemente de si un usuario ve o reconoce el banner. Mostraremos notificaciones en la aplicación de Drive a partir de hoy y en nuestros productos Editors (por ejemplo Google Docs y Google Forms) a partir del 29 de septiembre".

Recordad que en Google Drive no solo aparecen los archivos que subimos para almacenar permanentemente, sino también todos los textos, hojas de cálculo, presentaciones, etc. que hayamos creado con sus apps de ofimática, además de fotos, vídeos y cualquier otro contenido que pudieran generar aplicaciones de terceros que se sirven de la nube de los de Mountain View, como WhatsApp con sus copias de seguridad. Así que atentos a este cambio, que es importante.